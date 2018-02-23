Без песиків, зате були вівці, кози, коні, -тернопільські філателісти відзначили Новий рік виставкою

Шість років тернопільські філателісти відзначають початок нового року за Східним гороскопом, відкриваючи тематичну виставку. Щоправда, приурочують її лише свійським тваринам.

Тож цього року, хоч і прийшов Жовтий Собака, на виставці, яку підготував тернопільський історик, філателіст Сергій Ткачов було без песиків, зате були вівці, кози, коні….

Відкрив експозицію почесний філателіст Асоціації філателістів України, голова обласної організації Асоціації Валерій Матвеєв. Відтак слово мав пан Сергій:

– Я колекціоную тільки марки й знаки поштової оплати із зображеннями свійських тварин, від яких є користь, а собака – ну так собі… погавкала (сміється – А. З.). А коли серйозно, то, якщо збирати собак і котів, можна просто потонути в цій тематиці, бо кожна країна випускає безліч серій з цими чотирилапими.

Поштову продукцію, присвячену Східному гороскопу, випускають чи не всі країни світу. В тому числі й Україна – кілька років тому пошта підготувала два тематичні блоки. Ці марки можна було переглянути на виставці. Крім того, були представлені екзотичні тварини з різних країн. Тобто не так екзотичні, скільки оригінальні в подачі. Приміром, український блок, про який мова йшла вище, цікаво було порівняти з тим же тематичним блоком, але випущеним у Монголії – самі марки виготовлені у формі ромбів, прикметним є й манера зображення тварин.

Але перейдім до експонатів, пов’язаних із нашою областю. Серед них є кілька листівок, що привертають увагу. Одна, створена Оленою Кульчицькою, де зображений хлопчик, що випасає овець, на іншій – Леопольда Левицького – бабця з півнем. Обидвоє митців народились в нашій області. Є також експонати, пов’язані з Козовою. Як ось листівки із малюнками Пабло Пікасо – частина серії “Коза в світовому мистецтві”, яку випустило мистецьке об’єднання “Коза” до “Коза-фесту”. Ще три конверти зі спецпогашеннями на тому ж фестивалі представляють геральдичну тему. Але це ще не все з бекаючими. Вперше дитячу оперу “Коза-дереза” Миколи Лисенка на Тернопільщині представили у селі Сороцьке Теребовлянського району, цьому й присвячений виставковий аркуш. Ще одна тварина, котра пов’язана з Тернопіллям – кінь Пржевальського. А ріднить їх те, що під час служби в Полоцькому полку, Микола Пржевальський перебував у Кременці.

Звісно, то аж ніяк не все, що можна побачити на експозиції. Тож приходьте – діє виставка у першому поштовому відділенні Тернополя.

Анна Золотнюк.

Фото Ірини Юрко.