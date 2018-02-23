У Тернополі представить свої картини одна з найперспективніших художників світу – 4-річна Алісія Захарко

Офіційно наймолодша художниця України Алісія Захарко, почала малювати ще в 9 місяців, а сьогогодні в її колекції кілька сотень робіт.

Яскраві, живі, сповнені неймовірним багатством кольорів картини в стилі абстрактний експресіонізм, будуть представлені в тернопільській кав’ярні “КолЄжанка”.

Ось, що говорять про захоплення своєї доньки, батьки маленької Алісії: “Ці роботи малює маленька дитина, тож ми не маємо уявлення, чому вона вибрала саме ці кольори, і чому малює саме так. Коли вона змішувала всі ці кольори, ми з дружиною навіть не уявляли що з цього вийде, та дозволяли їй малювати, тому що Алісія отримує від процесу величезне задоволення. Так, справді, їй надзвичайно подобається писати картини, а нашим друзям та знайомим і, звичайно ж, нам подобається результат, який залишається на полотні, після такого перформенсу. Сподіваємось вони сподобаються і вам, адже наша маленька дівчинка вклала в них багато радості”.

Також Алісія вважається однією з найперспективніших художниківсвіту. Стиль її робіт охарактеризували як абстрактний експресіонізм, а техніку виконання порівнюють з роботами Джексона Полока. Вона поєднує яскраві фарби, і це поєднання не характерне для дитячого малювання.