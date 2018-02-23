Ігоря Турського нападники підстерігали досить довго у самому центрі Тернополя (відео)

“Автомайданівець” Ігор Василів у мережі Фейсбук виклав відео, на якому видно, що Ігоря Турського нападники підстерігали досить довго.

Напад скоєно в проміжку між 15-50 і 16-10, викладаю коротеньке відео з Театрального майдану, їх підстерігали досить довго, можливо хтось в цей час був на центральній площі і щось бачив, – пише він.

“Автомайданівець” просить усіх очевидців повідомити слідству, або хоча б в особисті повідомлення.

Нагадаємо, вчора, 21 лютого, у центрі Тернополя зухвало напали на екс-свободівця Ігоря Турського.