Деталі Тернополя. Металевий гербарій

Щось є в тому символічне, що куди не глянь, уквітчані кахлі, огорожі, двері, балясини.

Далі треба вирішити, як той знак тлумачити: чи як засторогу про тлінь, чи – м’яке заспокоєння, потвердження того, що перелиті в інший матеріал, квіти набувають хай не вічності, а нового життя?

Зрештою, байдуже, бо символи тому й символи, що не мають одного дна. Зрештою, можливо, то просто прикраса, і про жодну кільказначність нікому й не розходилося.

Тож гербарій. Гербарій з усих тих металевих квітів із ретельно проробленими деталями, з їхніми вигнутими стеблами та фактурним листям. Якось треба буде зібрати такий, щоби лишити на пам’ять, щоби з нього можна було, перебираючи, вивчити напам’ять всі складові цих фантастичний та цілком міметичних флористичних квітучих одиниць.

Анна Золотнюк.