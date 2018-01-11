Добрі справи Тернопільської Держпродспоживслужби у 2017 році



У період різдвяно–новорічних свят хочеться подумати про духовне, згадати щасливі моменти року що минув, підбити підсумки зробленого, мріяти, планувати і святкувати.

Колектив Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області теж має що згадати. Вони формують звіти, закінчують офіційні справи та можуть з впевненістю сказати, що цьогоріч значна увага колективу була приділена благодійним проектам.

За ініціативи начальника ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області Василя Хомінця працівники структурних підрозділів у 2017 році зробили багато добрих справ. Зокрема, допомогли на лікування хворим дітям, напередодні Великодня закупили одяг для сестер Нагірних, донечок бійця, який був поранений та вручили продуктові набори вихованцям інтернатних закладів, геріатричного відділення, сім’ям учасників АТО, малозабезпеченим родинам, до Дня захисту дітей вручили подарунки дітям з обмеженими можливостями, дітям, які виховуються в багатодітних сім’ях, дітям учасників АТО; перед початком навчального року вручили рюкзаки з канцтоварами дітям учасників АТО; з подарунками відвідали Бережанську школу-інтернат, вручили подарунки дітям добровольців та учасників АТО з нагоди свята Миколая тощо.

За цей час було витрачено понад 100 тисяч гривень на підтримку тих, кому потрібна їхня допомога, – йдеться в офіційному повідомленні відомства.