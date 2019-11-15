До Тернополя приїхав володар Оскара, який вчить робити мультики навіть 3-річних

У Тернополі цими днями перебуває талановитий технар Євген Мамут. Він приїхав у наше місто зі США на міжнародний фестиваль «Filmwave» і вчора представляв фільм «З України до Голлівуду». Стрічка, яку в Тернополі продемонстрували навіть раніше, ніж в Києві, розповідає про талановитих вихідців з України, які прославилися своїми досягненнями в американській кіноіндустрії. У фільмі окремий фрагмент присвячений Євгену, або як його величають у США Юджину Мамуту.

Пересічним українцям дане ім’я мало про що говорить, хоча його роботи вони можуть прекрасно знати.

Зокрема, Мамут з командою робили всі спецефекти у «Матриці», в тому числі й найвидовищніший, коли плинність часу застигає, а головний герой, якого грає Кіану Рівз, ухиляється від куль, політ яких сповільнюється і врешті зупиняється.

Окрім цього Євген Мамут розробив свій унікальний спосіб, як передати рух прозорого прибульця у фільмі «Хижак». За даний спецефект чоловік отримав Оскара.

«Ми вирізали окремі прозорі контури хижака і накладали їх на плівку. При цьому одну і ту ж смужку продруковували в різних масштабах, завдяки чому утворювався об’єм. Я назвав свій винахід камуфляжний ефект. Робити його на плівці було досить складно. Завдяки спеціальній машині, яку придбав керівник нашої студії спецефектів, це вдалося робити швидше, але все одно не просто. Це вже зараз завдяки комп’ютерам щось подібне можна зробити менш, як за півгодини, тоді на подібний спецефект треба було витратити тижні», – згадує Євген Мамут.

Також його команда робила спецефекти для фільму «Куди приводять мрії», за які теж було присвоєно технічного Оскара.

За освітою Мамут – інженер-електрик. При цьому завжди цікавився анімацією та кінематографом. Ще в радянські він першим зробив 3-D мультфільм для телебачення, однак по телевізору цей витвір так і не показали, адже в людей не було 3-D окулярів.

Чоловік знімав наукові фільми з використанням мікроскопа, першим використав обчислювальну машину на перфокартах, яка займала дві кімнати, для створення анімації. Фактично це був перший мультфільм, зроблений в Радянському Союзі з допомогою комп’ютера.

Емігрувавши до США, Євген Мамут на початках змушений був займися чорновою роботою – мив плівки від пилу дуже отруйним розчином. Одного разу він вилив забагато розчину в посудину і залишив її без нагляду, а коли повернувся, то виявив, що працівників евакуйовують через токсичні випари, які спричинила рідина, почавши плавити усе на своєму шляху.

Врешті, побачивши здібності українця, його перевели з посади клінера в команду, яка займалася розробкою спец ефектів. І там вже Євген Мамут проявив себе на повну.

Зараз чоловік з дружиною Іриною вже відійшли від великого кіно, натомість у 2002 створили свій музей анімації та спецефектів.

«Ми назвали його AniMagic. Така гра слів, що можна перекласти як «анімація» або «будь-яка магія». Музей займає дві кімнати. В першій – ілюстрації до мультфільмів, кераміка, якою я також займаюся, ляльки з мультиків, які я робила, ескізи, декорації. Це здебільшого використовували для реклами», – розповідає Ірина Борисова, яка свого часу була досить відомим у Харкові розробником ляльок.

Є в музеї частина макетів із фільму «Суддя Дред», сецефекти до якого робив з командою Євген Мамут. Також відвідувачі можуть побачити його статуетку Оскара.

«Демонструємо фігуру «Хижака», показуємо кадри з фільму, пояснюємо, як це все робилося. Також в нас можна побачити різні спецфекти, лазерні шоу, іграшки, які леветують в магнітному полі. Ще збудували макет з анімованим привидом Гамлета і спецефектами різних природних явищ», – додає Ірина.

При цьому всі бажаючі в музеї мають нагоду зняти свій власний мультфільм. Спочатку їм пропонують зробити пластиліновий мультик, потім – мальований. Окрім цього, вчаться і спецефектам.

«Люди приходять на годину-дві, а виходять уже з власними мультфільмами, які потім заливають на YouTube. Це подобається і дітям, і дорослим. Навіть 3-річна дитина в нас зробила свій мультик. Ми даємо ази, потім бажаючі з допомогою лише мобільного телефону можуть знімати повноцінні мультфільми. З титрами, зі звуком. З 3-секундного ролика можна зробити 30-секундний мультфільм», – зазначає Євген Мамут.

Після завершення роботи на кіностудії в Нью-Йорку, він з дружиною переїхав в курортне містечко Лі, де і проживають. Населення містечка складає орієнтовно 5 тисяч, однак в пік сезону воно вміщає мільйони туристів. Компактний і спокійни Тернопіль подружжю теж дуже сподобався.