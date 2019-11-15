Поблизу центру Тернополя відкрили оновлену заправку мережі БРСМ-Нафта (Фоторепортаж)

Сьогодні на вул. М. Шептицького, 32 урочисто відкрили автозаправний комплекс БРСМ-Нафта в оновленому форматі, що пропонує клієнтам європейський комплекс послуг.

Ця автозаправна станція розташована неподалік центрального ринку Тернополя, тому тут завжди багато клієнтів. Але довгі черги уже в минулому: в рамках реконструкції з’явилися ще дві мультифункціональні паливно-роздавальні колонки. Раніше їх було дві. Тепер водії швидше зможуть заправити свої авто якісним пальним за доступними цінами.

Престижний новий дизайн мережі БРСМ-Нафта в квітні цього року отримав звання кращого дизайну автозаправної станції серед брендів колишніх країн СНД.

Як розповів кореспонденту “Погляд” регіональний керівник мережі БРСМ-Нафта Ігор Третяк, на автозаправних комплексах діє унікальна програма лояльності в порівнянні з іншими мережами АЗК. Оскільки знижка діє тут і зараз.

– У нас існує накопичувальна система знижок, – сказав Ігор Третяк. – Знижки стартують від 0,50 грн за літр, для постійних клієнтів вони зростають. Окрему знижку клієнт отримує, купуючи у нас їжу та напої. Стандартно з картою лояльності за один візит водій отримує 40 грн знижки. Знижку можна отримати тут і зараз – грішми або пальним. На честь урочистого відкриття заправки для наших клієнтів ми запровадили лотереї: клієнти беруть участь у безпрограшній акції зі знижками до 3 грн на кожному літрі пального.

І це ще не все, що з нового підготувала мережа БРСМ-Нафта для своїх клієнтів: у міні-маркеті можна перекусити теплою, свіжою, смачною їжею, випити запашної кави за доступними цінами й додатково отримати накопичувальну знижку за покупки. На АЗК також розташували винний бутік, де ексклюзивно представлені вина власного імпорту, виробництво яких розташоване в Італії.

– Ми знаємо, що водії – зайняті люди, тому пішли їм назустріч, щоб дати можливість швидко, зручно і смачно перекусити, – розповів Ігор Третяк. – У нашому магазині представлені вина власного імпорту з серця виноробства Італії – Тоскани. Вони суттєво відрізняються від вин, які взагалі є на ринку України, оскільки це натуральні вина, без додавання консервантів та цукру.

Працівники комплексу пишаються тим, що АЗК має своїх постійних клієнтів, які приїжджають сюди ще й спеціально за вином. А ще у маркеті є сири власного виробництва, які виробляються в Україні. Зокрема представлені класичні тверді сири та плавлені сирки — абсолютно натуральні. І усе це за дуже приємними цінами.

У Тернополі заправки БРСМ з’явилися 5 років тому. Наразі їх у місті є дві: на вул. М. Шептицького, 32 та на вул. 15 Квітня (неподалік Збаразького кільця). Як запевняють власники мережі, їхніх заправок у Тернополі незабаром побільшає.

Довідково

Мережа автозаправних комплексів БРСМ-Нафта заснована в 1992 році. Сьогодні – це 160 сучасних АЗК на всій території України. Засновником і власником ТМ «БРСМ-Нафта» є український підприємець — Андрій Біба.