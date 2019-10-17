08:33 | 17.10.2019
ГАРЯЧЕ:
Погляд

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Відома монахиня Ліджі, яка зцілює людей, приїде у Микулинці

Redaktor 1 Views Прокоментуй!

Відома монахиня Ліджі запланувала поїздку на Тернопільщину. Так, 16 листопада, об 11 годині монахиня буде у Микулинцях  в костелі Пресвятої Трійці. 

Сестра Ліджі  Пайяпілі – монахиня з Індії, яка перемогла туберкульоз кісток і заснувала монастир на Закарпатті.

она народилася в індійській сім’ї католиків, тоді як в Індії домінує індуїзм. Вона приїхала в Київ розбудовувати монашу спільноту свого згромадження, не знаючи української мови, вперше виїжджаючи за кордон. Вона перемогла туберкульоз кісток тоді, коли вже майже рік не могла звестися з ліжка, а лікарі дивувалися, чому хвора досі жива… Зараз с. Ліджі живе на Закарпатті, в маленькому селі Павшино. Вона – настоятелька монастиря Св. Йосифа Згромадження де Сен-Марк, при якому діє будинок престарілих.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *