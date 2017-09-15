Факт і коментар: чи законно тернополянам відключили гарячу воду?

Тернополян, залежних від комунальних котелень, залишили без гарячої води на невизначений термін. Наскільки законний такий захід, і як знайти вихід із замкненого кола, «Погляд» запитав в активіста Тернопільського осередку ВО “Автомайдан” Павла Іванечка, який вивчав проблему.

Яка причина відключення?

– Наразі я не зустрічав жодного тернополянина, в якого є договір з КП «Теплокомуненерго» про постачання теплової енергії та гарячої води, – повідомив Павло Іванечко. – Чому так, сказати важко. Або договори тернополянам не видають, або КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» має так званий публічний договір. Однак, є відповідні договори з юридичними особами. Наприклад, з Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка. Втім, у документі абсолютно нічого не сказано про те, що «Тернопільміськтеплокомуненерго» може добровільно вимикати гарячу воду. Обумовлено лише, що можуть бути виключення під час виконання ремонтів або під час форс-мажорів. І в цьому випадку підприємство повинне повідомити споживача, вказавши терміни та причину відключення. Але, як бачимо, теперішня ситуація – не той випадок.

Як діяти споживачеві в цьому випадку?

За словами Павла Іванечка, користувачі централізованого постачання гарячої води за цих обставин можуть звертатися до захисників прав споживачів щодо встановлення проблеми. «Чому люди, які справно оплачують надані послуги, повинні бути заручниками якоїсь незрозумілої ситуації?», – риторично запитує Павло Іванечко.

Багато тернополян залюбки перейшли б на індивідуальне опалення житла, аби бути незалежними від комунального підприємства. Однак Тернопільська міська рада скасувала цей дозвіл.

Реакції немає

— Загальновідомо, що тернопільські студенти звернулися до міністра, міського голови з вимогою відновити постачання гарячої води в гуртожитках, – коментує активіст. – Реакції немає, окрім кумедного факту: на сайті комунальних підприємств м. Тернополя зазначено, що за участю представника міністерства відбулася нарада, під час якої заступник міського голови Владислав Стемковський пояснював, мовляв є проблеми, пов’язані з тим, що в міжопалювальний сезон «Тернопільміськтеплокомуненерго» має платити за газ захмарну ціну. Цим він пояснює відключення гарячої води. Але чи мають право в такому випадку відключати теплу воду – без роз’яснень для споживачів, без права на вибір: платити дорожче, або не користуватися гарячою водою? Вочевидь, ні.

Шантаж?

Павло Іванечко не виключає, що факт відключення гарячої води тернополянам – своєрідний шантаж громади Тернополя з боку міської ради, аби втілити свій план із запуском торф’яних котелень. Мовляв, ось дивіться: півроку ви були без гарячої води, а тепер, коли є нові котельні, все стало так добре! Від газу ми залежні, а від торфу – ні.