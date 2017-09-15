Деталі Тернополя. Непримітна краса граток

Гратки на підвальних вікнах – одна із особливостей старих будинків – їх не побачити на новобудовах. Принаймні таких – витончених, із оригінальними візерунками, тонкою роботою.

Вони старіють разом із будинком. І, мабуть, старіють швидше за інші його частини. Ось, приміром, вікна миють, фасад вряди-годи фарбують, сходи тримають в чистоті — майже скрізь сягає господарська рука. А ось до граток усім найчастіше байдуже.

Іноді, щоправда, на них, наче річні кільця, шари фарб, але найчастіше вони вкриті пилом, а там, де його броня розступається, видно, як залізо, зіржавіле, розпадається на шари, здається, торкнешся, й розсиплеться.

Краса цих граток не надто впадає у вічі. Шкода, адже вони заслуговують на увагу.

Анна Золотнюк.