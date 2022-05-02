“Ми стоїмо “на нулі”: збираємо кошти на “Бандерамобіль” для тернополян
“Ми стоїмо “на нулі”. І зараз маємо величезну проблему з транспортом для виконання задач та транспортування поранених з поля бою”,- каже військовий Максим з Тернопільщини. На “Бандерамобіль” для військових, з якими зараз служить Максим, ми розпочинаємо збір коштів.
З нас посильна фінансова підтримка, а хлопці за це обіцяють “давати прикурити” ворогу ще швидше та натхненніше!
Віримо, що тисяча маленьких інвесторів здатна змінити світ швидше, ніж один великий. Кожен з нас зараз – інвестор у майбутнє України. І кожна гривня буквально рятує життя наших захисників. В кожного з них є ім’я, прізвище, сім’я та захоплення. Зараз вони там, а ми тут маємо стояти міцним тилом.
Поширення вітаються. Та ще краще – посильна фінансова підтримка. Якщо нас, таких свідомих, збереться мільйон, то вже завтра купимо класний “Бандерамобіль”, а післязавтра, дай Бог, і перемогу відсвяткуємо!
Банківські реквізити рахунку на Бандеромобілі
Найменування отримувача: ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “РАДА БІЗНЕСУ ТЕРНОПІЛЛЯ”
Код отримувача: 38687419
Назва банку: ТЕРНОПIЛЬСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN:
UAH (українська гривня(sad)
UA163387830000026000055127991
Слава Україні!