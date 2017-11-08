Михайло Ібрагімов запевнив тернополян, що проголосує проти котелень на торфі

Сьогодні небайдужі мешканці масиву “Аляска” навідалися на робоче місце до свого депутата по округу – Михайла Ібрагімова. Було видно, що вони з ним добре знайомі, співпрацюють, і вже не вперше приходять зі своїми проблемами.

Окрім питань щодо гаражів та заправки, людей турбували котельні на альтернативних видах палива. Зокрема і по вул.Курбаса.

Ці мешканці були присутні на громадських слуханнях щодо заборони торф’яних котелень. А також знають про невтішний результат голосування цього питання на сесії.

Тому сьогодні об’єдналися з ініціативною групою із проведення громадських слухань, аби проінформувати свого депутата, що насправді прийняте сесією рішення не забороняє роботу котелень на торфі. А пункт у рішенні про контроль котелень депутатською комісією ЖКГ – взагалі абсурдний.

Люди пояснили Михайлу Раджеповичу, що хотіли б, аби наступної сесії депутати повернулися до цієї проблеми та зважили на рішення громадських слухань. Тим паче, пан Ібрагімов відзначив ці збори громади, як одні з найбільших і перших настільки демократичних слухань громади, які тілтки проводилися у місті.

Сьогодні виборці озвучили бажане формулювання в проекті рішення, що стосуватиметься їхньої болючої точки – котельні по вул.Курбаса. А також – контролю за спалюванням покришок, деревних брикетів, тощо, суб’єктами господарювання на території мікрорайону.

Було помітно, що Михайло Раджепович цікавився питанням роботи котелень у місті. Бо на робочому столі мав роздруківку про кількість шкідливих викидів. А також офіційні відповіді на звернення громадян, від заступника міського голови В.Стемковського, про те, що котельню по вул.Курбаса не переводитимуть на альтернативні видм палива.

Депутат мав змогу задати питання представниці ініціативної групи Юлії Мамчак щодо кількості тепла, яке влада планують виробляти завдяки торфу. Та щодо кількості торфу, який для цього треба використати. Отримав відповідь, що торф має забезпечити 10% тепла. Але для цього треба використати аж 20 тонн шкідливого палива.

Представник тернопільського осередку ВО “Автомайдан” Павло Іванечко (який заміняв члена ініціативної групи, автомайданівця Дениса Милого), проінформував Михайла Ібрагімова про п’ятикілометровий радіус шкідливих викидів від торф’яних котелень, завдяки якому “накриється” і місто і довколишні села.

Михайло Раджепович запевнив, що почув громаду і зважає на волевиявлення виборців. Тому займе принципову позицію і на засіданні фракції буде відстоювати рішення громади.

Нагадаю, що день перед тим, ініціативна група намагалася поспілкуватися з іншим депутатом – Володимиром Міськом. Проте на його робочому місці зустрілася з кордоном охоронців і студентів.

Чи прийдуть до когось іншого, і чи зможу там бути я – мені наразі невідомо. Але до свого депутата може прийти кожен, і запитати його, чи підтримує заборону торф’яних котелень, чи ні. І чому. Цікавтеся життям міста, люди. Впливайте. Бо все тільки у ваших руках.

Любов Вовк