Про це йдеться на офіційному сайті Тернопільського НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука”.

31 липня свято відбулося на подвір’ї рідної школи, де випускники вразили усіх своїми ліричними номерами, сказали слова подяки рідним вчителям та батькам, які усі ці роки були їхніми найкращими наставниками. Вчителі вручили випускникам цікаві та знакові подарунки. А батько Самборського Василя викував сину монету з емблемою школи. Кажуть, що ці монети приносять удачу. За традицією випускники-2020 замурували у стіну побажань свої листи в майбутнє, а через десять років, коли прийдуть до рідної школи, зможуть їх прочитати та дізнатись чи здійснились їхні бажання, – повідомляється на сайті школи.