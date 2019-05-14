“Не хочу багато писати. Та й не знаю, чи потрібно”, – Дзвінка Торохтушко (Любов Бурак) видала книгу, яку кров’ю писала п’ять років

МОЛИТВА. Це книжка, яку Дзвінка Торохтушко (Любов Бурак) писала п’ять років. Частково літерами, але більше – кров’ю. Дев’ятеро друзів письменниці загинули в цій війні. Діти Дзвінки пройшли її.

Днями думала: це ж мої сини – ветерани. І друзі теж. І… Не хочу багато писати. Та й не знаю, чи потрібно. Скажу лише таке: Спасибі всім, хто був ці п”ять років зі мною, хто підтримував моїх дітей ТАМ і не дозволив збожеволіти мені тут! Lora Koposova Inna OlkhovayaОлександр Гагаєв Ірина Мудрик Olga Granovska і всі- всі… Дякую! Люблю вас! Zina Havryljuk дякую за художнє оформлення, Оксана Ар за редагування, Kostyantyn Kholodov за передмову, Alexander Kurylo …ну ти в курсі, що тобі я дякую ващє за все))) Тетяна Воронцова щиро дякую за видання книжки і просто за те, що ви у мене є.!!!

До слова, вірш “Молитва” зі збірки переписували в бліндажах, окопах і на блок-постах. Його авторство багато разів було вкрадено в авторки і повернено їй.

Якщо хочете мати у своїй бібліотеці справжній шедевр, пишіть в приват авторці Любов Бурак.

ОГОЛОШЕННЯ: Презентація в Києві буде 3 червня в театрі “Сузір`я”.