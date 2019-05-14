Новини Тернополя 

“Не хочу багато писати. Та й не знаю, чи потрібно”, – Дзвінка Торохтушко (Любов Бурак) видала книгу, яку кров’ю писала п’ять років

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МОЛИТВА.  Це книжка, яку Дзвінка Торохтушко (Любов Бурак) писала п’ять років. Частково літерами, але більше – кров’ю. Дев’ятеро друзів письменниці загинули в цій війні. Діти Дзвінки пройшли її.

  • Днями думала: це ж мої сини – ветерани. І друзі теж. І…  Не хочу багато писати. Та й не знаю, чи потрібно. Скажу лише таке:  Спасибі всім, хто був ці п”ять років зі мною, хто підтримував моїх дітей ТАМ і не дозволив збожеволіти мені тут! Lora Koposova Inna OlkhovayaОлександр Гагаєв Ірина Мудрик Olga Granovska і всі- всі… Дякую! Люблю вас! Zina Havryljuk дякую за художнє оформлення, Оксана Ар за редагування, Kostyantyn Kholodov за передмову, Alexander Kurylo …ну ти в курсі, що тобі я дякую ващє за все)))  Тетяна Воронцова щиро дякую за видання книжки і просто за те, що ви у мене є.!!!

До слова, вірш  “Молитва” зі збірки переписували в бліндажах, окопах і на блок-постах. Його авторство багато разів було вкрадено в авторки і повернено їй.

 Якщо хочете мати у своїй бібліотеці справжній шедевр, пишіть  в приват авторці Любов Бурак.

ОГОЛОШЕННЯ: Презентація в Києві буде 3 червня в театрі “Сузір`я”.

"Погляд" про Дзвінку Торохтушко Народилася 2 лютого 1972 року в м. Кременець.Автор двох поетичних збірок – “Заквітну деревієм” (1993 р.), “Звуки та знаки” (1994 р.), авторка казки “Світлячок-охоронець” (2015 р.), співавторка книги віршів “Час В” (2015 р.) та "Голос крові"(2015). 17 вересня о 14.00 год. в рамках Львівського книжкового форуму відбудеться презентація першої прозової книги Дзвінки Торохтушко – роману "Масік". Журналіст, перекладач. Певний час проживала з родиною на Сході України, в м. Дніпродзержинськ, потім — у Кам’янці-Подільському. З 2007-го живе в Тернополі.
Любов Бурак (псевдонім — Дзвінка Торохтушко) народилася 2 лютого 1972 року в м. Кременець. Автор двох поетичних збірок – “Заквітну деревієм” (1993 р.), “Звуки та знаки” (1994 р.). Авторка казки “Світлячок-охоронець” (2015 р.), співавторка книги віршів “Час В” (2015 р.) та “Голос крові” (2015). 17 вересня о 14.00 год. в рамках Львівського книжкового форуму відбудеться презентація першої прозової книги Дзвінки Торохтушко – роману “Масік”. Журналіст, перекладач. Певний час проживала з родиною на Сході України, в м. Дніпродзержинськ, потім — у Кам’янці-Подільському. З 2007-го живе в Тернополі.

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