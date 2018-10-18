Понад 40% всіх грошей, які є в державі, треба віддавати за борги. Як зарадити – знає Анатолій Гриценко

В Україні немає жодної проблеми, яку неможливо вирішити. Таких не існує! Просто деякі проблеми вирішуються швидко, а деякі роками. Але коли є політична воля, бажання привести все в порядок, відновити справедливість, дати людям надію і діяти чесно, тоді нашій команді це по плечу, заявив у Тернополі лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.

Потенційний кандидат у Президенти активно їздить країною, зустрічається з виборцями, слухає невдоволення та побажання. Вчора з робочим візитом він приїжджав у Тернопіль, зокрема зустрівся із тутешніми ЗМІ. Розповів, як готується до президентських перегонів, хто йому допомагає, з ким веде переговори, які проблеми стоять перед ним. “Погляд” зафіксував нотатки з цієї прес-конференції.

Зараз ми виходимо на вирішальні, непересічні для країни вибори – президентські. Вони визначать долю майбутнього, вони повинні дати країні шанс, дати людям надію вийти з цієї “бєзнадьоги”, страху, приниження у всіх вимірах.

Критикувати владу і згадувати її носіїв не хочу. Хто хотів, уже побачив, що таке “життя по-новому”, для скількох родин воно по-новому. Але мільйони людей, які за цей період виїжджають у пошуках роботи, голосують ногами, їх не переконаєш фальшем і неправдою.

Я хотів би, щоб люди пішли на вибори, не агітую за себе. Важливо, щоб люди відчули себе громадянами у цей вирішальний момент, використали цей шанс.

Ми зараз, як команда, працюємо на перспективу, тому що вибори закінчаться, набагато важливіше – що потім. Над планом дій зараз ми і працюємо, зокрема по кількох напрямках:

Перший блок – економічний, бо саме в економіці відповіді на всі болючі питання, які турбують людей – від медицини, освіти, науки, культури і ширше гуманітарної сфери, від зупинення масового виїзду за кордон і згодом повернення людей, які отримали визнання, досвід, освіту, відбулися в інших країнах.

Цей економічний блок переважно належить до повноважень уряду, згідно з нашою Конституцією, але у Президента є достатньо важелів впливу на цю ситуацію. Національний банк, наприклад, може гарантувати людям збереження їхніх внесків, може серйозно впливати на ситуацію, коли для підприємців доступні кредити з низькими відсотковими ставками. У Президента є право законодавчої ініціативи, можливість блокувати рішення, які приймаються лобістськи в інтересах олігархату.

Наш план передбачає, що олігархів в країні більше не буде. Крупний бізнес буде, але який живе за законом, створює робочі місця, виробляє продукцію, коли йде на експорт, держава його підтримує. Але червона лінія для олігархату не буде впливати на рішення Президента, уряду, голови НБУ, генерального прокурора чи суддів. Ті, хто прийме ці правила гри, матимуть майбутнє в країні.

Ми всі, як держава, зараз декапіталізовані, бідні, робочі руки нічого не вартують, так само мозок, креатив, знецінене все, будівлі, фабрики, земля…Ключова причина цього, що видно із спілкування з підприємцями, – це незахищеність права власності, навіть не податки і не їх адміністрування. Незахищена власність, масове рейдерство – це треба зупинити, тоді підуть і внутрішні інвестиції, і зовнішні. Держава буде, згідно з нашим планом, використовувати інструменти, які справді важливі для країни, а не для набивання кишень комусь, хто володіє заводами, сидячи у державних кріслах.

Другий важливий напрям плану дій – це антикорупційний блок. Коли риба гниє з голови, ми починаємо себе. Упершому пакеті законопроектів, які будуть внесені, буде законопроект про відсторонення від влади мене-Президента і всіх наступних Президентів, буде детально виписана процедура імпічменту. Щоб ніхто, отримавши на виборах підтримку людей на пост глави держави, не дозволяв собі виходити за межі моралі, Конституції, ховатися за багнети силовиків і творити все те, що твориться у нас роками.

У цьому пакеті в рамки будуть поставлені і депутати, у яких не буде жодної недоторканності.Коли Президент почне з себе, в парламент не буде йти олігархат і крупний бізнес – там не буде місця для них. Один раз натиснув на чужу кнопку під час сесії, порушивши Конституцію, – вилетів із парламенту. Не ходиш на засідання чи-то комітету, чи на пленарні засідання – вилетів з парламенту. А як інакше? Не буде таких історій, коли доярка працює, водій автобуса працює, льотчик працює, начальник зміни атомної станції працює, а депутати гуляють по Сейшелах.

Очищення піде згори, особливо те, що торкається правоохоронної, судової систем. Той законопроект, який я реєстрував ще у 2009р., буде реалізований. Коли слідчий, прокурор або суддя, попри теперішні зависокі зарплати, все-таки йде хибним шляхом і за хабарі ламає долю людям, отримає тюрму пожиттєво, без права амністії і з конфіскацією майна родини. По-іншому не буде. Ми не можемо жити в державі, в якій немає захисту прав, свобод і власності, а саме це Президент повинен гарантувати, так записано в Конституції. Такі механізми діють в багатьох країнах. Там, де треба, буде введена процедура перевірки поліграфом, щоб так само через певний час можна було перевірити чиновника: він чи вона використовують своє службове становище для лобіювання приватного бізнесу, чи впливу на рішення суду правоохоронних органів, чи просто ради власного збагачення?

Нам треба пройти це очищення. Тому що нормальна людина не прокидається зранку і не йде по кабінетах, щоб дати хабара, вона стикається з державною машиною, брутальною, жорстокою, і змушена це робити.

Важливий блок буде пов’язаний з екологією. Бо коли ми обираємо між економікою і екологією, екологія має бути на першому місці — це життя і здоров’я людей, це чисте повітря, чиста земля, чиста вода, або хвороби, алергії, втрачене здоров’я, рання смерть.Тому всі нові підприємства, які будуть вводитися, отримають дозвіл на введення лише тоді, коли будуть відповідати європейським стандартам з екології. В нас з 60-их років є дуже багато підприємств, які не оновлювались, після ревізії буде встановлено поетапний графік щодо приведення їх у відповідність до екологічних стандартів. Так само очищення території: у нас понад 30 тисяч напівлегальних сміттєзвалищ, накопаних за десятиріччя. При тому, що сміття за грамотного поводження — це прибуток, в тому числі й енергетична незалежність. Буквально в п’ятницю (19 жовтня – ред.) в мене буде зустріч з групою екологів, які допрацьовують наш план дій, щоб ці речі були зафіксовані і реалізовані. Це не буде завтра, але позитивні кроки поетапно дадуть людям відчуття, що це правильно.

Окремий напрям нашого плану дій — це деокупація і повернення нині окупованих територій, спочатку Донбасу, а на другому етапі Криму під юрисдикцію України, повернути нашу з вами країну в межі міжнародно визнаних кордонів станом на лютий 2014 року.

Мирний план Порошенка, який був зафіксований у Мінську, передбачає віддати Крим Росії. Слова”Крим” в мінських документах немає взагалі, а ті, хто мають відношення до переговорів, знають, що за кулісами було сказано: Крим забудьте, Крим наш. Його забули.Але ми його не забудемо. Це непросте завдання, та навіть не будучи при владі, ми підготували спільно з зарубіжними експертами ще на початку цього року проект мирного плану. Його реалізація підвішена двома причинами: не дотиснули Путіна через санкції (на жаль, підвищення цін на нафту на світових ринках негативно впливають на нашу позицію, Путін банкує: санкції підривають його економіку, але ціна на нафту дає йому можливість рухатися вперед і продовжувати мантру про начебто внутрішній конфлікт в Україні), а друга причина – це ситуація в самій Україні. Ми бачимо, що нинішня влада списує всі свої імпотентні, корупційні історії на Кремль. Путін створив чимало проблем нам, але не Путін — хто заважає очистити митницю, привести в порядок суди чи підняти систему освіти, збудувати ефективну трирівневу пенсійну систему. Посадити “любих друзів”, які рейдерствують, заважає теж не Путін. Це — внутрішня імпотенція, внутрішня корупція.

З нинішньою владою, яка не тримає слова, даного своїм громадянам, зарубіжним партнерам, на формалізацію мирного плану вже не підуть. Світова спільнота в плані вирішення завдання реінтеграції окупованих територій чекатиме завершення не тільки президентських, але й парламентських виборів. І тому ми будемо готуватися, уточнювати свій план, проводити переговори, але слід розуміти, що реалізація його буде можливою вже після парламентських виборів — це вже доконаний факт.

Ще одне важливе завдання, яке треба вирішити — проблема державного боргу. Він зашкалює. 2019р. буде дуже тяжкий у фінансовому плані. Ми зараз уважно будемо слідкувати за тим проектом бюджету, який з’явиться для фінального голосування наприкінці грудня. Ще нинішній уряд має закласти стратегію з вирішення боргових зобов’язань.

Ми пам’ятаємо, як у 2015р., коли команда Порошенка, Гонтаревої, Яценюка і Яресько пішли на підписання угоди про реструктуризацію боргів із зарубіжними кредиторами. Це було подано як величну перемогу, а насправді це була зрада, за яку треба відповідати. На 4 роки нам відтермінували виплату боргів: 2015 + 4 = 2019, а після Порошенка хоч трава не рости. Тепер надходить2019р. – понад 40% всіх податків, грошей, які є в державі, треба віддавати за борги, і чим далі, тим більше, – так укладена ця угода. Тому зараз, не чекаючи приходу до влади, ми шукаємо рішення, як виправити помилку, закладену нинішньою командою у 2015р.

І наостанок, проаналізувавши ситуацію, яка є, ми все ж не бачимо жодної проблеми, яку не можна вирішити. Жодної проблеми, яку не можна вирішити, в Україні не існує. Просто деякі проблеми вирішуються швидко, а деякі роками. Але коли є політична воля, бажання привести все в порядок, відновити справедливість, дати людям надію і діяти чесно, тоді нам це по плечу. На це ми налаштовуємо нашу команду.