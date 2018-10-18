На тернопільську птахофабрику наслали перевірку

Фахівці Управління Держпраці у Тернопільській області розпочали планову перевірку Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська», яка триватиме з 17 по 23 жовтня 2018 року.

Голова комісії Петро Гичка ознайомив керівництво ПАТ «Птахофабрика Тернопільська» з планом здійснення заходу державного нагляду (контролю) на підприємстві, зокрема, під час заходу державного нагляду буде перевірено дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, додержання законодавства про зайнятість та загальнообов’язкове держане соціальне страхування та використання праці інвалідів.

Під час зустрічі також наголошено на актуальні зміни у чинному законодавстві. Зокрема, фахівці Управління розповіли про зміни, що внесені до постанови Кабінету Міністрів України 1107 «Про затвердження порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів підвищеної небезпеки».