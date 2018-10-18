У Теребовлянському лісі проклали нову автомобільну дорогу

У Теребовлянському лісництві ДП “Тернопільського лісового господарства” проклали нову лісову автомобільну дорогу з твердим покриттям протяжністю 1 км.

Будівництво дороги було розпочато в 2016 році, а в 2018 здано повністю в експлуатацію.

Будівництво проводилось за рахунок власних коштів підприємства.

Дорога має декілька функцій, зокрема: доступ до лісових масивів головного користування, проведення протипожежних заходів та економічний ефект, який полягає у зниженні вартості вивезення лісопродукції, мінімізації витрат на паливно-мастильні матеріали та на ремонт автопарку підприємства.

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