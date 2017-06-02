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Принадливий Тернопіль. Блошиний ринок

Irena 204 Views Прокоментуй!

Міста цікаві своїми архітектурою, рельєфом, інтер’єрами кафе та… блошиними ринками.

Тернопіль не виняток. Приїжджаючи сюди, перш за все, йду на ринок вживаних речей. А цікавлять мене там книги, монети, банкноти, чайні ложечки та інші дещиці.

Багатьох продавців я вже знаю в обличчя й по імені. Деякі тут постійні — десятиліттями приходять як на роботу, інші — змінюються, але в кожного є свої цікаві речі.

Хтось пропонує книжки. Частина — звичайний ширпотреб, радянські збірки, а інші — раритети. Але попитом користуються і одні, й інші. Одні викликають ностальгію, інші – науковий та читацький, а трапляється, й колекційний інтерес. Приміром, тут придбав різні видання Ярослава Гашека «Пригоди бравого солдата Швейка» і Дж. К. Джерома «Троє в човні, як не рахувати собаки», а потім доповнив їх знайденими біля Федорова у Львові. У моїй бібліотеці (а це більше тисячі наукових видань) добра половина саме з блошиного ринку Тернополя.

Тут можна провести багато часу. Хоча, звісно, все дуже залежить від погоди. Буває, гортаючи книги чи переглядаючи монети взимку, пальці геть замерзають, а помічаю це тоді, як виходжу з ринку. Але кепська погода може сприяти вдалим покупкам. Однієї дощової днини я придбав майже за безцінь листівку Олімпіади ІІІ Рейху, видрукувану в 1936 році.

Ринок – місце контрастів, надто блошиний: зі строгим стилем речей тоталітарного режиму мирно сусідять ретро і «під ретро» еротичні листівки, календарі, книжки, журнали. І взагалі тут цілий універсам: монети, банкноти, листівки, старі газети, медалі, значки, фотоапарати і стаціонарні телефони, аудіо- та відеокасети (вже стали майже антикваріатом) і диски, головні убори (від капелюхів до німецьких гельмів), пляшки, баклажки і бутлі, сервізи та чайні ложечки поштучно, декоративні тарелі з різних кран (зараз я п’ю чай та ставлю горня на грецьку таріль, придбану там).

Тут можна купити гроші різних країн. Є й ті, що вийшли з обігу, є справжні раритети. Окремий смак — у тому, як вони розкладені. Монети в тарілках і коробках лежать одна на одній – королі на королевах, королеви на президентах і прем’єр-міністрах, орли на левах і биках. Одне з моїх останніх у часі надбань на ринку – одне пені Великобританії, карбоване 1891 року з дещо тьмяним профілем королеви Вікторії.

Окрема моя пасія — вишукані ложечки. Чомусь саме вони викликають у мене особливі сентименти. Можливо, тому, що тримаючи в руках якусь особливо вишукану чайну ложечку, можна сміливо наблизитися до столу, щонайменше, поважного пана або й навіть графа, чи графині, звиклих до дрібниць витонченого стилю.

Як не матимете у що запакувати придбані артефакти, знайдеться тут і раритетні валіза, портфель чи саквояж. А ще чимало інших речей, яких не згадав – на увагу та смак кожного. Це ж ринок відкритого суспільства.

Ярослав Дзісяк.

м. Чортків.

 

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