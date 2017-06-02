Принадливий Тернопіль. Блошиний ринок

Міста цікаві своїми архітектурою, рельєфом, інтер’єрами кафе та… блошиними ринками.

Тернопіль не виняток. Приїжджаючи сюди, перш за все, йду на ринок вживаних речей. А цікавлять мене там книги, монети, банкноти, чайні ложечки та інші дещиці.

Багатьох продавців я вже знаю в обличчя й по імені. Деякі тут постійні — десятиліттями приходять як на роботу, інші — змінюються, але в кожного є свої цікаві речі.

Хтось пропонує книжки. Частина — звичайний ширпотреб, радянські збірки, а інші — раритети. Але попитом користуються і одні, й інші. Одні викликають ностальгію, інші – науковий та читацький, а трапляється, й колекційний інтерес. Приміром, тут придбав різні видання Ярослава Гашека «Пригоди бравого солдата Швейка» і Дж. К. Джерома «Троє в човні, як не рахувати собаки», а потім доповнив їх знайденими біля Федорова у Львові. У моїй бібліотеці (а це більше тисячі наукових видань) добра половина саме з блошиного ринку Тернополя.

Тут можна провести багато часу. Хоча, звісно, все дуже залежить від погоди. Буває, гортаючи книги чи переглядаючи монети взимку, пальці геть замерзають, а помічаю це тоді, як виходжу з ринку. Але кепська погода може сприяти вдалим покупкам. Однієї дощової днини я придбав майже за безцінь листівку Олімпіади ІІІ Рейху, видрукувану в 1936 році.

Ринок – місце контрастів, надто блошиний: зі строгим стилем речей тоталітарного режиму мирно сусідять ретро і «під ретро» еротичні листівки, календарі, книжки, журнали. І взагалі тут цілий універсам: монети, банкноти, листівки, старі газети, медалі, значки, фотоапарати і стаціонарні телефони, аудіо- та відеокасети (вже стали майже антикваріатом) і диски, головні убори (від капелюхів до німецьких гельмів), пляшки, баклажки і бутлі, сервізи та чайні ложечки поштучно, декоративні тарелі з різних кран (зараз я п’ю чай та ставлю горня на грецьку таріль, придбану там).

Тут можна купити гроші різних країн. Є й ті, що вийшли з обігу, є справжні раритети. Окремий смак — у тому, як вони розкладені. Монети в тарілках і коробках лежать одна на одній – королі на королевах, королеви на президентах і прем’єр-міністрах, орли на левах і биках. Одне з моїх останніх у часі надбань на ринку – одне пені Великобританії, карбоване 1891 року з дещо тьмяним профілем королеви Вікторії.

Окрема моя пасія — вишукані ложечки. Чомусь саме вони викликають у мене особливі сентименти. Можливо, тому, що тримаючи в руках якусь особливо вишукану чайну ложечку, можна сміливо наблизитися до столу, щонайменше, поважного пана або й навіть графа, чи графині, звиклих до дрібниць витонченого стилю.

Як не матимете у що запакувати придбані артефакти, знайдеться тут і раритетні валіза, портфель чи саквояж. А ще чимало інших речей, яких не згадав – на увагу та смак кожного. Це ж ринок відкритого суспільства.

Ярослав Дзісяк.

м. Чортків.