Тернопільський рибоохоронний патруль за 2 місяці нересту зафіксував 126 порушень

З 1 квітня по 31 травня 2017 року Тернопільським рибоохоронним патрулем було проведено 64 рибоохоронних рейди в напрямку здійснення державного контролю у сфері рибоохоронної діяльності. Було викрито та задокументовано 126 порушень Правил любительського і спортивного рибальства. З них 18 порушень були грубими (ч.4 ст.85 КУпАП), 104 порушення за ч.3 ст.85 КУпАП, 2 порушення за ст.85-1 КУпАП та 2 порушення за ст.88-1 КУпАП.

Затримано 62 кг незаконно добутої риби та 11 кг риби, що незаконно реалізовувалась на ринках області. Вилучено 20 шт. заборонених знарядь лову, в тому числі ставних сіток, загальною довжиною більше 550 метрів. Рибоохоронні патрульні фіксували більшість порушень на початку незаконної діяльності, тож збитки, завдані рибному господарству, є незначними та становлять 8,8 тис грн. В суди області для притягнення до адміністративної відповідальності направлено 23 справи.

«Звертаюсь до всіх жителів нашої області не бути байдужими до природних запасів наших водойм. Об’єднаймо зусилля заради порятунку природи та створімо прості, сприятливі умови, в рамках рибоохоронного законодавства, для збереження та природного відтворення біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах Тернопільщини», – закликав керівник Тернопільського рибоохоронного патруля Максимів Володимир.

Збереження рибних запасів залежить від кожного із нас. Тож якщо ви помітили порушення, прохання оперативно повідомляти на «гарячу» лінію Тернопільського рибоохоронного патруля (0352) 27-70-34 або на всеукраїнську безкоштовну «гарячу» лінію: 0-800-50-52-50.

Нагадуємо, з 1 квітня по 10 червня 2017 року на всіх рибогосподарських водних об’єктах Тернопільської області триває нерестова заборона на вилов риби відповідно до наказу Управління Держрибагентства у Тернопільській області від 17 березня 2017 року № 07 «Про встановлення весняно-літньої заборони на лов риби та інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах Тернопільської області в 2017 році».