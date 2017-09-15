Принадливий Тернопіль. Нетипова вулиця Федьковича

Вулиця Федьковича не належить до топових туристичних місць.

Її можна проминути й не помітити. Зрештою, вона досить коротка, і «населяє» її лишень кілька будинків. А вони непримітні та скромні.

Але вартують того, щоби їх розглянути.

Приміром цей, що під номером 12. До речі, він — пам’ятка архітектури місцевого значення, його зведення датують ХІХ століттям.

Від початку весни дикий виноград починає вповивати стару огорожу – так, що до самого початку зими вона видається щільною зеленою (а потім з домішками багряного) площиною. Він пнеться стінами, щоразу загарбуючи більше простору, іноді закриває вікна.

Є велика принада в цієї рослини – він ніби консервує. Чи не тому будинок має ніжно-тілесний, внизу чорний, іноді торкнутий зеленню моху колір.

Щоби зайти всередину, треба спочатку піднятися сходами на ганок, а відтак, доклавши певних зусиль, відчинити важкі двері (від старості вони схилилися на бік). Всередині – просто, нема принадної кахлі – і то мінус, зате є сходи на другий поверх, що роблять карколомний закрут, і є балясини з невигадливим, а проте красивим візерунком.

Цей будинок існує попри все – зберіг давню поставу, він загортає в смарагдовий єдваб винограду своє ніжно тіло, і так прямує крізь час.

Анна Золотнюк.