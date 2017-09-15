Харківські тітушки та НАБУшники допомагають рейдерам із «Мрії»?

У селі Писарівка Вінницької області відбулося силове захоплення сільсько-господарської техніки представниками агрохолдингу «Мрія». У селі Писарівка Вінницької області відбулося силове захоплення сільсько-господарської техніки представниками агрохолдингу «Мрія».

Місцеві аграрії Вінниччини в один голос стверджують — сільсько-господарську техніку в них «віджимає» сумнозвісний агрохолдинг «Мрія», відомий своїми рейдерськими діями у відношенні фермерів та селян-пайовиків Тернопільської і Хмельницької областей, повідомляє «Народна правда». Цього разу рейдери завітали вже у Вінницьку область. У вівторок вранці на територію колишнього АТП сільколгоспу, яка зараз перебуває в оренді місцевих приватних підприємців приїхали більше 30-ти молодиків спортивної зовнішності. Відтіснивши охоронців й кількох працівників АТП, рейдери силоміць потрапили на територію приватного підприємства. Шоковані власники АТП викликали наряд поліції, щоб зупинити рейдерський напад. Однак поліціянти приїхавши на місце злочину просто спостерігали за тим, що відбувається, а пізніше й зовсім почали сприяти захопникам, застосовуючи силу до законних власників підприємства.

Відчувши безкарність та підтримку поліціянтів, рейдери, які представились працівниками охоронної фірми «Легіон» (м.Харків) запустили на територію невідомих осіб, що виявились юристами агрохолдингу «Мрія», у супроводі 4 детективів НАБУ…

Серед представників Антикорупційного бюро був помічений дехто Дюрдь Віталій Іванович, який спочатку показав на камеру власне посвідчення, а потім заборонив його знімати. Що тут скажеш – справжній агент під прикриттям…

Власники підприємства намагались дізнатись в детектива, що відбувається і на яких підставах на території приватного підприємства знаходяться представники Антикорупційного Бюро, адже до його компетенції входить боротьба із корумпованими чиновниками, але аж ніяк не боротьба із приватними підприємцями та віджимання в них бізнесу?

На це молодий спеціаліст НАБУ лише порадив звернутися до прес-служби центрального офісу.

Досить дивною була поведінка й двох інших представників НАБУ, які теж уникали спілкування із журналістами, проте схоже тісно співпрацювали із захопниками із охоронної фірми «Легіон».

Як вбачається із фотографій з місця події ( фото 3), харківські рейдери координують свої дії із НАБУшниками, а також роздають їм вказівки, не виходячи із власного міні-вену.

(Фото 3: Ліворуч -Гліб Гаврилов, менеджер охоронного агентства «Легіон» спілкується із бійцями НАБУ)

Не змогли пояснити борці з корупцією із НАБУ згідно якого кримінального провадження вони перебувають на території приватного підприємства і чому проводять обшуки. Але при цьому додали, що слідчі дії триватимуть мінімум два дні, допоки «усю с/г техніку не вивезуть на зберігання в Тернопільську область».

(фото 4 : с/г техніка, яку представники НАБУ під наглядом охоронної фірми Легіон передають на збереження невстановленій особі)

Здавалося б яке відношення має одна процесуальна дія – обшук до іншої процесуальної дії арешту та вивезення 100 одиниць сільсько-господарської техніки?

Журналістам-розслідувачам із Народної Правди вдалось отримати інсайдерську інформацію з якої стає зрозуміло, що детективи НАБУ можуть бути причетними до використання так званої рейдерської схеми ім. «Курченка-Коломойського».

Cуть схеми полягає у наступному: компанія-рейдер «замовляє» кримінальне провадження на конкурента в силовиків. В рамках відкритого провадження, правоохоронці, в якості доказів, арештовують майно та активи конкурента і передають його на відповідальне зберігання фізичній особі (фактично підставній особі, яка діє в інтересах компанії-рейдера).

Поки триватиме слідство ( в середньому від 6 до 18 місяців),фізична особа, відповідальна за збереження кудись зникає( як правило втікає закордон), а разом із нею із місця збереження зникає близько 100 одиниць сільськогосподарської техніки на суму більше 120 мільйонів гривень. Юрист Національної Агенції із захисту прав землевласників (В.Зіневич): «Зазвичай дану рейдерську схему використовували корумповані працівники МВС та Прокуратури. Проте, щоб таким займався новостворений орган НАБУ…Це вкрай неприємний прецедент»

Щодо даного конкретного випадку, то до представників Антикорупційного бюро виникають серйозні запитання:

Чому представники НАБУ діють за межами власних повноваженнь, розслідуючи справу бізнес конфлікту двох приватних компаній?

Чим мотивували своє рішення передаючи техніку особі, пов’язаній із агрохолдингом «Мрія» ( тобто зацікавленій стороні бізнес-конфлікту)?

Якщо працівники НАБУ працювали в рамках закону та власних повноважень, тоді на яких правових підставах в процесі слідчих дій залучалась охоронна фірма з Харкова із 30-ма спортсменами, яких ще називають «тітушками»?

Відповідь на ці та інші запитання ми очікуємо отримати від пана Ситника вже найближчим часом.