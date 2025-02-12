22:00 | 12.02.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

У 2024 році тернопільські поліцейські зафіксували 76 фактів булінгу в школах області

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

За усіма випадками складені адміністративні протоколи за ст. 173-4 (булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліція приділяє особливу увагу цій проблемі. З метою підтримання належного рівня безпеки у школах області впроваджується проєкт «Служба освітньої безпеки». Поліцейські в освітніх закладах виконують три основні функції: правоохоронну, наставницьку та просвітницьку. У співпраці з ювенальними поліцейськими вони створюють безпечний та дружній простір для дітей. У разі виникнення надзвичайної ситуації чи проблеми булінгу школярі завжди можуть звернутися до них за допомогою.

Для інформування про випадки цькування у школі у дітей та батьків з’явився новий інструмент. Це можна анонімно зробити на сайті «Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту». Потрібно зайти за посиланням https://aikom.iea.gov.ua/ і натиснути кнопку «Повідомити про булінг». Зареєстроване звернення буде передано до працівників поліції для проведення перевірки.

За вчинення булінгу несуть адміністративну відповідальність, починаючи з 16 років. До цього моменту за вчинки дітей відповідають їхні батьки. Керівники навчальних закладів також несуть відповідальність за замовчування інцидентів з булінгом. За це їх можуть оштрафувати або призначити виправні роботи.

Якщо ви маєте інформацію про випадки булінгу щодо дітей чи вчинення насильства над ними, повідомляйте про це працівникам поліції або звертайтеся на спецлінію 102.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *