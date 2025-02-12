У 2024 році тернопільські поліцейські зафіксували 76 фактів булінгу в школах області

За усіма випадками складені адміністративні протоколи за ст. 173-4 (булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліція приділяє особливу увагу цій проблемі. З метою підтримання належного рівня безпеки у школах області впроваджується проєкт «Служба освітньої безпеки». Поліцейські в освітніх закладах виконують три основні функції: правоохоронну, наставницьку та просвітницьку. У співпраці з ювенальними поліцейськими вони створюють безпечний та дружній простір для дітей. У разі виникнення надзвичайної ситуації чи проблеми булінгу школярі завжди можуть звернутися до них за допомогою.

Для інформування про випадки цькування у школі у дітей та батьків з’явився новий інструмент. Це можна анонімно зробити на сайті «Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту». Потрібно зайти за посиланням https://aikom.iea.gov.ua/ і натиснути кнопку «Повідомити про булінг». Зареєстроване звернення буде передано до працівників поліції для проведення перевірки.

За вчинення булінгу несуть адміністративну відповідальність, починаючи з 16 років. До цього моменту за вчинки дітей відповідають їхні батьки. Керівники навчальних закладів також несуть відповідальність за замовчування інцидентів з булінгом. За це їх можуть оштрафувати або призначити виправні роботи.

Якщо ви маєте інформацію про випадки булінгу щодо дітей чи вчинення насильства над ними, повідомляйте про це працівникам поліції або звертайтеся на спецлінію 102.