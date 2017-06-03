Сесія Тернопільської міськради: удар в лице, поламані ребра, де секретар та інше





Сесія Тернопільської міської ради, запланована на сьогодні, відбулася лише частково. Не всі міські депутати зуміли потрапити в сесійний зал через сутички під мерією. Сергій Надал поставив під сумнів професійну придатність секретаря ради Віктора Шумади. А двом поліцейським поламали ребра.

Під стінами «бастіону»

За годину до сесії поліція перекрила проїжджу частину вулиці Листопадової біля мерії та обласної прокуратури. Пішоходи могли безперешкодно потрапити в огороджену зону, пройшовши перед тим перевірку металошукачем. Були також кінологи та вибухотехніки.

Згідно офіційного повідомлення ГУ НПУ в Тернопільській області, до охорони громадського порядку на час сесії ТМР залучено близько 200 правоохоронців. У ході запобіжних заходів поліцейські вилучили два газових балончики та ніж.

Перед входом в міську раду зібралася велика кількість прихильників партії «Свобода», в тому числі депутати Тернопільської обласної ради від цієї партії та нардеп Михайло Головко. Вони вже втретє блокують вхід в мерію з метою не допустити на сесію колишніх своїх однопартійців Івана Сороколіта, Романа Навроцького та Ігоря Турського.

Трьох згаданих міських депутатів партія ВО «Свобода» виключила зі своїх лав, мовляв, за партійну зраду. Втім, це ніяк не позбавляє їх депутатського мандата.

Для блокування входу тернопільська «Свобода» в черговий раз залучила громадян з інших міст України. Володимир Стаюра особисто вітав приїзд організованої групи людей з Хмельницького. Серед інших «блокувальників» ходили розмови про те, що є хлопці з Києва, Львова, Теребовлі.



У підтримку трьох «вигнанців» виступають міські депутати від «БПП-«Солідарність» та «Самопомочі». Згідно їхніх політичних заяв, вони не зуміли потрапити на сесії, які були заплановані 24 квітня та 12 травня. У цих фракціях звинувачують представників ВО «Свобода» в перешкоджанні депутатській діяльності.

Олександр Башта (депутат облради, «свободівець»)закликав під міськрадою депутатів від «БПП-«Солідарність» і «Самопомочі» йти на сесію. Начебто їм прохід вільний. За одно він називав їх послідовниками «регіоналів».

«Блокувальники» зробили коридор для проходу. Однак, як тільки наближалися депутати президентської партії, партії Андрія Садового, депутат від «Радикальної партії Ляшка» Тарас Серетний разом з Романом Навроцьким, Ігорем Турським та Іваном Сороколітом, коридор замикався. Аби не допустити рукопашного бою, сотня поліцейських розмежовувала дві сили опонентів.

Під час однієї зі спроб пройти в міську раду свободівський блокувальник завдав удар рукою в обличчя Івану Сороколіту. Разом з тим, жоден депутат від «БПП-Солідарності» та «Об’єднання «Самопоміч» не зумів пройти, не зважаючи на заяви Олександра Башти, Володимира Стаюри та Михайла Головка про безперешкодний вхід для них.

Викрикуючи свої гасла під час протистояння, «свободівці» заявили неодноразово, що, цитата: «зрада змивається кров’ю». Це гасло звучало безпосередньо в сторону трьох «вигнанців» зі «Свободи».

Тим часом в сесійному залі



Та як би там не було під стінами бастіону, в залі засідань сесія таки розпочалася, щоправда без присутності секретаря ради Віктора Шумади. Виконуючи функції секретаря, відповідно до закону він змушений бути позафракційним, хоч обраний за списком «БПП-«Солідарність».

На відкриття сесії в 10.00 зібралося 21 депутат плюс міський голова Сергій Надал, разом 22 мандати з 43 трьох. Відтак, головуючий визнав сесію повноважною.

Були присутні в повному складі фракції ВО «Батьківщини», «Громадянської позиції» та «Народного контролю», двоє від «РПЛ» та восьмеро депутатів від ВО «Свобода». Порядок денний був прийнятий практично без обговорень. Планувалось розглянути майже 200 проектів рішень сесії.

Депутат-«свободівець» Іван Зінь після розгляду декількох питань покинув сесійний зал. Володимир Стаюра повідомив, що його колезі стало погано. Тому за відсутності кворуму Сергій Надал оголосив коротку перерву, під час якої в супроводі нардепа Михайла Головка появилися міські депутати від ВО «Свободи» Роман Торожнюк та Наталія Паньків. Втім, вони довго не всиділи і були першими, хто близько 12.00 полишив сесійний зал. Міський голова вдруге оголосив перерву через відсутність кворуму, а згодом закрив пленарне засідання.

За дві години розгляду депутати затвердили майже три десятка рішень, які приймалися одноголосно і лиш деякі коротко обговорювалися без суперечок. Зокрема, депутати внесли зміни у програму фізичної культури та спорту, ухвалили зміни до бюджету. А також прийнято звернення до Президента та Верховної Ради про заборону продажу землі та звернення про ринок електроенергії щодо недопущення підвищення цін.

Крім того, на лист Львівської міської ради щодо сміття і сміттєзвалища погодили відповідь, що таке питання депутати ТМР розглядатимуть лише за присутності мера Львова Андрія Садового чи його заступника

Варто зазначити, що керівник фракції «Батьківщини» в міській раді Андрій Артимович виступав від імені партії. Його, Наталію Шоломейчук та Петра Поврозника виключено з лав «сердечних», але фракцію наразі не розпустили. Обласне керівництво «Батьківщини» закликало їх скласти депутатські мандати, а в разі відмови організують народну ініціативу на їхніх виборчих округах по відкликанню з депутатства. Однак, не склавши депутатські повноваження, усі троє залишаються при своїх мандатах. А партія поки що так і не розпочала проведення народної ініціативи.

На брифінгу: «Питання до секретаря», «компетентні органи розберуться»

За підсумками сесійного засідання міський голова Сергій Надал провів брифінг для журналістів. Загалом, він задоволений, що сесія все ж таки відбулась та прийняті рішення, важливі для розвитку міста.

– На превеликий жаль робота не завершена через відсутність кворуму. Тобто за відсутності необхідної кількості депутатів, я був змушений оголосити перерву. Перерва оголошена поки що на невизначений час, до того часу, поки депутати будуть мати можливість і бажання повернутись в сесійну залу, – зазначив міський голова.

Він розповів про важливість прийнятих рішень на сесії. Наголосив про вагомість внесених змін до бюджету, які стосувались виділення додаткових коштів на ремонти в закладах освіти.

На брифінгу також очікували коментарів Сергія Надала щодо політичної ситуації. Адже він, як «свободівець», зобов’язаний дотримуватися лінії партії. Тут він каже, що все має бути в рамках закону, а в стінах мерії закон не порушувався.

– Якщо є з цим не згідні, є компетентні органи, до яких можна звернутися, – прокоментував він позицію представників «Об’єднання «Самопоміч», які вважають, що сесія є повноважною за присутності 22 депутатів плюс міський голова, а не 21 депутат при загальній кількості 42, як сьогодні відбулося.

На питання про можливі позачергові вибори міський голова відповів, що такий розвиток подій вже не стоїть на черзі.

– Рішення про перевибори приймає Верховна Рада. Я говорив, що буду ініціювати, якщо сесія не відбудеться. Сесія відбулася. Питання знято.

Щодо відсутності секретаря міськради Віктора Шумади під час сесії Сергій Надал зазначив:

– Питання велике до секретаря міськради. Для чого такий секретар, який тричі не з’являється на сесію?

Про сутички під міською радою, перешкоджання депутатській діяльності, власну роль в подіях Сергій Надал коментував якомога коротко, наголошуючи «це питання до правоохоронців», «є компетентні органи, які можуть надати правову оцінку».

Двом поліцейським поламали ребра

До діяльності поліції під міською радою полилась критика.

– Поліція під керівництвом Олександа Богомола (на жаль!) перешкоджає моїй депутатській діяльності, фізично не пропускаючи нас (Івана Сороколіта, Романа Навроцького, Ігоря Турського) на роботу – в сесійну залу Тернопільської міської ради. Привезені “гості міста” урочисто запрошують депутатів до сесійної зали зазначаючи, що вони не пропустять “зрадників”. А далі поліція блокує нам прохід, аргументуючи, що вони мене “охороняють”. Але водночас проблеми перешкоджання для нас, як депутатів, правоохоронці не бачать, – висловився про перебіг подій Іван Сороколіт на своїй сторінці у Фейсбуці.

Після усіх вище зазначених подій вдалось зустрітись з начальником ГУ НПУ в Тернопільській області Олександром Богомолом. Він вважає, що його підлеглі в найбільш гострі моменти конфлікту діяли правомірно.

– Поліція стояла між двома сторонами конфлікту. Намагалися не допустити фізичних протистоянь. Був навіть такий випадок, коли Іван Сороколіт спробував обійти усіх в момент штовханини, але йому на зустріч вибігли кілька блокувальників. Щоб не допустити бійки, поліцейські знову втрутились, ставши між ними, – каже головний поліцейський Тернопільщини.

За словами Олександра Богомола, під час сутичок правоохоронцями нікого затримано не було. Але порушене кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Двоє правоохоронців отримали травми.

– У двох поліцейських під час сутичок поламали ребра. Травми хлопці отримали не від тисняви, а від ударів в груди. Ми маємо оперативне відео, завдяки якому будуть встановлені особи, які наносили удари поліцейським.

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На сам кінець варто зазначити, Сергій Надал на брифінгу повідомив, що в червні можливо відбудеться ще одна сесія міської ради. Він, як «свободівець», вважає, що трьох його колишніх однопартійців треба позбавити депутатських мандатів. Отож, не виключено, протистояння триватимуть.

Назар Наджога

