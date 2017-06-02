На Тернопільщині водієві виписано штраф в розмірі 1900 євро.

Служба автомобільних доріг спільно з Укртрансінспекцією та Нацполіцією запинили вантажівку з вагою понад 62 тонни при допустимій нормі в 40 тонн. Перевантажений автомобіль прямував з Хмельницького до Львова через Тернопільську область.

Вантажівку зупинили на ваговому контролі (обхід міста Підволочиськ). Жодних дозвільних документів на перевезення вантажу водій не надав. Такі випадки, нажаль, непоодинокі. На порушника чекає штраф у євро, розмір якого залежить від того, скільки кілометрів українськими дорогами проїхав горе-водій.

Водії, які перевантажують свої фури не лише ризикують не доїхати до місця призначення через поломку авто, а й завдають величезних збитків державі. Великогабаритні авто руйнують дорожній одяг, на ньому під тиском утворюються напливи. Щороку Служба автомобільних доріг змушена витрачати кошти платників податків на ліквідацію наслідків безвідповідальності водіїв вантажівок.

Також нагадуємо, що з метою збереження проїзної частини автомобільних доріг області від руйнування великоваговими транспортними засобами у період спекотної погоди при температурі повітря більше t≥28°C з 01.06.2017 року на дорогах загального користування державного значення області вводиться тимчасове обмеження руху автотранспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн з 10 до 22 години.