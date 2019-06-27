Старий-новий ректор: ТНТУ знову очолив Петро Ясній

На посаду ректора Технічного університету переобрали професора Петра Яснія

у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники, представники від інших категорій працівників та представники студентів шляхом прямого таємного голосування обирали очільника вишу. Претендентом на посаду ректора був єдиний кандидат — в.о. ректора університету, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Петро Ясній.

Вибори проходили з 9.00 год. до 15.00 год. на чотирьох виборчих дільницях — у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя (читальний зал бібліотеки), Гусятинському коледжі ТНТУ (будинок культури), Зборівському коледжі ТНТУ (читальний зал), Технічному коледжі ТНТУ (актовий зал).

Відповідно до інформації, оприлюдненої у Підсумковому протоколі Виборчої комісії з виборів ректора, участь в голосуванні взяли 862 особи з 989 внесених у список виборців. За кандидатуру Петра Яснія проголосували 79,68% виборців (788 голосів). 6,47% не підтримали кандидата на посаду ректора. 10 бюлетнів визнали недійсними.