Тернопільський фотограф Влодко Корабель показав на світлинах пісні

— У виставці Tracklist поєднані мої захоплення музикою та фотографією. На світлинах я показав музичні композицій у візуальній формі, — розповідає фотограф Влодко Корабель.

Tracklist — це вісім фото, створених на пісні гурту “Думки вголос”, засновником, гітаристом і одним із авторів пісень якого був Влодко. Проіснувавши певний час, гурт припинив своє існування. Пісні залишились, а тепер вийшли на новий рівень.

Презентація Tracklist відбулася цими днями в тернопільській кав’ярні-кондитерській “Колєжанка”. На відкритті виставки звучали композиції “Думок вголос”, а для того, аби ліпше розуміти фото, поруч були роздруковані тексти пісень.

Перший раз Влодко показав цю виставку в Польщі. Tracklist — дипломний проект, який він готував під час навчання у Краківській школі мистецтв.

— Я тривалий час не міг визначитись із темою проекту. Так сталось, що тоді весь час з ранку до вечора займала фотографія, і до музики я не повертався. А якось переслухав записи «Думок вголос», і вирішив зробити виставку із фотографій на пісні свого гурту. Не на всі, а на ті, котрі вже мали свій образ, скажімо так. Працював над проектом взимку, в студії, і це вплинуло на результат. Фото вийшли в стилістиці, близькій до рекламної та фешн. Відчуття затиснутості, котре іноді було у Кракові, передалось і їм. Обрав для фото розмір п’ятдесят на п’ятдесят. Так вони мають цікавий вигляд, стилізований під упаковки вінілів, тож це своєрідні обкладинки до пісень. Tracklist став візуальним втіленням того, що я робив у музиці, він ніби закріпив це. Крім того, дав нагоду поглянути на свою музичну творчість зі сторони — зрозумів, що тепер сприймаю наші пісні по-іншому. Я й далі працюватиму над цією серією, але, можливо, застосую інші техніки друку, бо цікаво спробувати щось нове.

У Тернополі Влодко Корабель зробив експозицію не тільки, аби показати свої роботи, а й з такою собі просвітницькою метою.

— Хочу започаткувати діяльність, пов’язану з виставковою фотографією. У Варшаві вона дуже активна — чи не щодня відкриваються цікаві експозиції. Мені сподобалась практика робити виставки в кафе та ресторанах. І не тільки розважальної тематики — там нерідко показували соціальні проекти. Це мистецтво біля людей, до якого не треба спеціально йти в галерею. Глядачі сприймають його в звичному для себе середовищі, і так воно стає ближчим для них. По-суті, це той випадок, коли мистецтво саме приходить до тебе. У Тернополі хочу започаткувати щось подібне.

Зараз Влодко працює над новим проектом, але уникає розповідати про нього. Каже, обрав для себе два напрямки фотографії. Перший — мобільне фото з подорожей. Другий — пов’язаний з людьми та їхніми емоціями.

— Найголовніше у фото — естетика й міцність образу, а також ідея. У репортажній зйомці дуже важливі емоції, котрі люди демонструють, і ті, котрі в них всередині. За цим дуже цікаво спостерігати, адже зазвичай до емоцій прив’язана якась історія. Тому мені подобається репортажна зйомка — останнім часом фотографував різноманітні музичні концерти. Крім того, цікавлять портрети. Я люблю працювати над проектами, котрі на рівень складніші від попередніх. Так, це вимагає багато енергії, але робити те ж саме мені не цікаво.

Анна Золотнюк.

Фото Олександра Цимбалюка і Дмитра Хлистуна.

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