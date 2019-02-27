Чергова порція гуманності та натхення у Тернополі

24 лютого одночасно у 10 містах України відбулась Всеукраїнська акція за відмову від хутра! Участь у Антихутряна акція “Знімай хутро назавжди” у Тернополі, що у нашому місті відбулась на Театральному майдані, взяли понад півсотні людей, – розповідає організатор Людмила Чеховська.

Акція була мирною та відкритою для усіх людей навіть тих, хто ще не відмовився від одягу з хутра та шкіри. Разом учасники закликали та популяризували відмову від тваринного хутра, перехід на більш гуманні та менш шкідливі для довкілля альтернативи, в тому числі штучне хутро та еко-шкіра, в якому прийшли деякі учасники акції з метою демонстрації замінника кривавому одягу. Крім того, в рамках акції збирали підписи під зверненням до парламенту на підтримку законопроекту 10019 щодо заборони кривавих та шкідливих хутрових ферм в рамках Кампанія ХутроOFF.