Чергова порція гуманності та натхення у Тернополі
24 лютого одночасно у 10 містах України відбулась Всеукраїнська акція за відмову від хутра! Участь у Антихутряна акція “Знімай хутро назавжди” у Тернополі, що у нашому місті відбулась на Театральному майдані, взяли понад півсотні людей, – розповідає організатор Людмила Чеховська.
Акція була мирною та відкритою для усіх людей навіть тих, хто ще не відмовився від одягу з хутра та шкіри. Разом учасники закликали та популяризували відмову від тваринного хутра, перехід на більш гуманні та менш шкідливі для довкілля альтернативи, в тому числі штучне хутро та еко-шкіра, в якому прийшли деякі учасники акції з метою демонстрації замінника кривавому одягу. Крім того, в рамках акції збирали підписи під зверненням до парламенту на підтримку законопроекту 10019 щодо заборони кривавих та шкідливих хутрових ферм в рамках Кампанія ХутроOFF.
- Безмежно дякуємо учасникам акції за активну позицію – ви дивовижні!🤗 Кожен із вас міг присвятити день відпочинку чи іншим справам, але ви подолали усі перешкоди, звільнили віконечко у графіку а хтось і взагалі приїхав здалеку і стали на захист гуманності!
Всі ми розуміємо, що тема відмови від хутра не з легких, адже більш вузька і специфічна, ніж загальне поняття захисту тварин, але ви лише гляньте скільки нас прийшло у Тернополі! А скільки ще людей готових відстоювати дану тему не змогли прийти через ті чи інші обставини? Гуманних людей більше! 😍
Ми часто чуємо, що підтримуємо дану тему, тому що вона в тренді, але насправді це ми з вами своїми принципами, спростуванням міфів, просвітництвом та діями створюємо цей тренд і задаємо рух суспільству, що все більше просинається і відкривається для європейських цінностей! 💪