Модний Тернопіль: у дизайнера одягу Оксани Бачинської – нова колекція

Тернопільський модельєр одягу Оксана Бачинська розповіла «Погляду» про розвиток власної справи. Дизайнер відзначає, що тернополяни дедалі частіше використовують етномотиви в повсякденному і святковому одязі. Ця тенденція набула особливого розвитку після Революції Гідності.

Незабаром буде доступною нова етноколекція

Як відомо, попит породжує пропозицію. Тож Оксана Бачинська з командою помічників невпинно трудяться над вбранням та взуттям для клієнтів з вишуканим смаком. А ще незабаром представлять у фірмових магазинах нову етноколекцію одягу.

– Нова лінія, передусім, буде виконана з льону, – розповіла Оксана Бачинська. – Цього разу представимо новинки в кількох різних кольорах. Дещо іншими, ніж звикли наші клієнти, будуть і фасони. Серед новинок – сукні, блузки, жіночі та чоловічі сорочки з регіональною вишивкою. У доступі на вибір буде вишивка з квітами або орнаментом. Концепція нової колекції – осучаснений національний одяг українців. Тобто з поєднанням мережива, світлих відтінків вишивки. «Погралися» ми і з довжиною, фасонами, тканинами. Словом, буде цікаво.

«Сімейний» одяг

До слова, в магазинах Оксани Бачинської доступні «сімейні комплекти» одягу: приміром, схожі чоловіча і жіноча блузки, можливі такі ж варіанти для дітей.

Чимало покупців одягу Бачинської – модники і модниці з-за кордону. В її дизайнерському вбранні ходять у Великій Британії, Сполучених Штатах Америки, Франції, і це далеко не вичерпний перелік країн.

Філософія одягу Оксани Бачинської: «Раніше я багато працювала в напрямку стриманої класики, зараз, в рамках ребрендингу нашої торгової марки, рухаємося з амплітудою в молодість, до ніжності і жіночності (усміхається, – ред.)», – розповіла дизайнер.

Окрема родзинка ТМ «Оксана Бачинська Exclusive» – взуття із якісною машинною вишивкою, на підборах і на низькій платформі. За словами покупців, це дуже зручно, практично і красиво.

Нещодавно в рамках благодійного аукціону на порятунок життя активістки «Автомайдану» Сюзанни Матійчик Гаї-Шевченківський сільський голова Богдан Брич подарував туфлі бренду О. Бачинської своїй дружині, яка схвально відгукнулася про новенькі туфлі.

Модні тенденції весна-літо 2017 року: версія Оксани Бачинської

– Щодо довжини, модним цьогоріч залишиться варіант «міді» (це так звана середня довжина: від 10 см нижче коліна до 10 см вище щиколотки), – зазначила дизайнерка. – Завдяки цій довжині можна легко експериментувати зі стилями – від ніжного і романтичного до фатального та сексуального. Головна перевага довжини міді в її універсальності. Серед тканин у тренді цього року – шифон – легке напівпрозоре полотно з крепових ниток. Модниці вдягатимуть у цьому сезоні шифонові сукні з довгими рукавами вільного покрою. Квіткові орнаменти на одязі також виглядатимуть актуальними. Трендові кольори – червоний, а також поєднання зеленого із сірим.

Коли ми розмовляли з пані Оксаною, вона була вдягнена в речі свого бренду: в чорну трикотажну кофту з сіро-зеленим принтом, який гармоніював із зеленими штанами та взуттям. «Зазвичай одягаюся в авторський одяг, – прокоментувала запитання про своє вбрання жінка. – Приємно, коли одяг шиють тільки для мене, в одному екземплярі».

Нову колекцію ТМ «Оксана Бачинська Exclusive» обіцяють представити в магазинах до кінця квітня.

Ірина Юрко.