Коментар Івана Сороколіта щодо акції протесту під стінами міської ради

Депутат Тернопільської міської ради Іван Сороколіт прокоментував сьогоднішню акцію протесту під стінами міської ради, основна мета якої: не допустити Івана та двох його колег Ігоря Турського та Романа Навроцького до сесії міської ради. Акцію ініціювали представники ВО «Свобода».

Протест під міськрадою VS Кримінальний кодекс

– Інформація про те, що готуються акції, пов’язані з сесією міської ради, було достатньо, – зазначив Іван Сороколіт. – Відповідно, міський голова мав достатньо підстав вчинити необхідні дії для забезпечення роботи сесії. Я – один з тих депутатів, якому окремі особи прямо перешкоджали здійснювати депутатські повноваження. За словами полісменів, цей факт ними зафіксований. На мою думку, це порушення ст. 351 Кримінального Кодексу України «Перешкоджання діяльності депутата місцевої ради», що тягне за собою кримінальну відповідальність.

Сесію скасовано

Частина депутатів, які були в сесійній залі, повідомили мені, що міський голова оголосив про перенесення сесії через відсутність кворуму. В зв’язку з цим, дякую депутатам-колегам, які відмовилися реєструватися на сесії і розпочинати її, оскільки, повторюю, діяльності окремих депутатів прямо перешкоджали.

Скласти мандат

Оскільки я є депутатом уже 7 рік, особливо за мандат не тримаюся, але поспілкувавшись із своїми виборцями, виявилося, що вони забороняють мені складати депутатський мандат. Відповідно, якщо у третіх осіб є бажання, аби я склав мандат, їм треба спочатку поспілкуватися з тими, хто мене обирав. Якщо, в рамках чинного законодавства, будуть зібрані підписи, пройдені всі процедури, – за мандат ніхто триматися не буде.

Зараз відмова від депутатства з мого боку буде зрадою виборців.

Виключення з партії після відмови голосувати за зміни до генплану Тернополя?

Володію лише публічною інформацією, озвученою заступником керівника партії, про те, що ми відхилилися від лінії партії і здійснили близько 100 різних порушень. Мені і моїм виборцям дуже цікаво, які ж ці 100 порушень? Наразі про деталі цих порушень нічого не відомо.

Чим керуватися депутату: чинним законодавством чи партійними правилами?

Керуюся законодавством України, своїм суб’єктивним баченням моральних норм, дорученням виборців та власною гідністю. Звичайно, як член партійної команди, я завжди старався дослухатися до позиції команди. Але коли ця команда йде в розріз одному з тих пунктів, які я озвучив (позиція виборців, законодавство, користь для міста чи власна гідність), я завжди відкрито говорив, що не виконуватиму вказівки щодо голосувань. З останнього в тому числі – надання конфліктної земельної ділянки начальнику міської поліції. Щодо цього рішення я розійшовся з позицією представників партії.

Постраждали депутати з інших фракцій

Якщо по нас (Іван Сороколіт, Ігор Турський, Роман Навроцький – ред.) – лише фізичний недопуск, то депутати Юрій Смакоуз і Володимир Місько, які проявили солідарну з нами позицію щодо дотримання законодавства, постраждали фізично. Одному в очі бризкали перцевим газом і вдарили, за моєю інформацією, в іншого – гематома від потрапляння яйцем в око.

Чи перейде Іван Сороколіт в іншу партію?

Про будь-які дії щодо депутатського мандата буду радитися з тими, хто його мені надав, – виборцями. Якщо у когось є переконання, що ми когось зрадили, то щоб всіх все влаштувало, ми готові до перевиборів в тому числі. Але не до складання мандата.

Хто був з іншого боку «барикад»

З тих, кого я помітив, найбільш агресивно і відкрито висловлювалися – народний депутат Михайло Головко, який запрошував мене в дану партію в 2010 році, «свободівці» Олег Сиротюк, Володимир Стаюра, депутат обласної ради Богдан Бутковський. Кілька людей точно не з Тернополя – є з районів, зокрема з Чорткова, помічено депутатів з Хмельницького.

Група підтримки на акції протесту

В значній мірі це певний феномен самоорганізації місцевого самоврядування. Запевняю, штучного запрошення чи стимулювання людей не було. Спрацювало те, що в кожному будинку є ініціативна група, будинковий комітет, ОСББ, які тримають контакти між собою. Приємно, коли люди самі захищають свій вибір.

Що, якщо ситуація повториться

Тій стороні вигідно було б, щоб ми вчиняли агресивні дії. Я є представником людей, тому приходитиму виконувати свої обов’язки надалі.