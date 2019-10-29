У Тернополі представили книжку про пастки минулого

«Я би хотіла, аби ця книжка зачепила нерв суспільства», — каже авторка історико-інтелектуального трилеру «Зашморги» Леся Івасюк.

Цими днями вона представила свою книжку, котра вийшла у «Видавництві 21», у тернопільській книгарні «Є». Модерував захід Юрій Матевощук.

«Журналістка Ореста отримує завдання від австрійського актора: знайти інформацію про остарбайтерку Марію — першу дружину його батька. Ці пошуки охоплюють кілька часових пластів і життя кількох поколінь в Австрії та Україні. Крок за кроком Ореста розплутує клубок таємниць і віднаходить людей, про існування яких не запідозрювала ні вона, ні замовник. Журналістка зіштовхує два різні світи: традиційно австрійський, з його специфічним укладом, та український, її рідний. У цьому інтелектуально-історичному трилері всі герої мають свої історії та трагедії, але спільне одне: вони, нарешті, з цікавістю й острахом відкривають для себе одне одного», — йдеться в анотації книжки.

Під час презентації авторка пояснила, що називаючи книжку «Зашморги», мала на увазі зашморги як метафору пасток нашого минулого. «Ми не можемо втекти від них. Це книжка про присутність минулого в теперішньому. Різні народи справляються з цим по-різному. На українців це минуле впливає найчастіше деструктивно», — каже письменниця.

Герої твору вибираються з пасток, у які кинули себе, чи кинули їх. Події книжки відбуваються у Відні та в українських Карпатах у 2013–2015 та 1943–1946 роках. «Леся Івасюк актуалізує не лише українську, а й загалом європейську колективну історичну пам’ять, звертаючись до боротьби членів ОУН у перші післявоєнні роки, до їхньої діяльності в Австрії, до продовження війни між ОУН та НКВД не лише після війни, а й за межами України, до злочинної діяльності представників радянської системи у повоєнній Австрії, демонструє механізм метастазування тієї системи у тілі Європи. І звісно, письменниця акцентує на людських долях, показуючи їхню підпорядкованість історико-політичним подіям, а також те, що від своєї історії зазвичай не втекти, а давні, майже забуті події відлунюють у долях людей за багато років та поколінь. Роман демонструє також те, що не можливо вповні збагнути актуальні історико-політичні обставини без аналізу давніших у часі подій», — йдеться в описі книжки.

Україна та Австрія не дарма перетинаються у творі — пані Леся уже тривалий час мешкає у цій країні. Вона — германістка, перекладачка, докторка філософських наук.

«Звісно, нема твору, котрий би не ніс нічого автобіографічного. Мені все, описане у книжці, наболіло. У «Зашморгах» багато збірного та перетравленого», — коментує Леся Івасюк.

До речі, «Зашморги» потрапили в довгий список претендентів на здобуття літературної премії ВВС.

Анна Золотнюк.