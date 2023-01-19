На Тернопільщині відключення світла відбуваються за двома чергами
ВАТ «Тернопільобленерго» інформує споживачів про те, що вже кілька днів поспіль доведені НЕК «Укренерго» ліміти споживання електричної енергії для нашої області, дають змогу застосовувати вимкнення 3 через 6 години (3 години електроенергія є а 6 годин немає). Якщо навантаження в енергосистемі дозволяє зменшити відключення додаткових черг то енергетики це роблять.
Енергетики наголошують, що електромережі Тернопільської області є частиною об’єднаної енергосистеми країни і тому якщо відбувається будь-яке пошкодження в енергосистемі це створює вплив і на енергозабезпечення нашої області. На разі енергосистема України не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію.
Тому для кожної обласної розподільної компанії щоденно доводиться ліміт потужності, який компанія не може перевищувати, і в межах якого відбувається чергування обмеження споживачів.
Якщо для Тернопільської області НЕК «Укренерго» доводить ліміти які становлять близько 50% від потреб споживання області, то застосовується алгоритмом 3 годин електропостачання є, а 6 години – немає. Якщо розмір доведеного щоденного ліміту складає 75 % від потреб споживання Тернопільської області, то енергетики застосовують схему вимкнень 6 через 3 години, тобто 6 години електроенергія є, а 3 годин – немає.
Даний алгоритм вимкнення електропостачання сформований зважаючи на особливості технологічного процесу з розподілу електричної енергії в межах Тернопільської області, а також на географічне розташування електричних мереж та їхніх електричних з’єднань між собою.
Енергетики черговий раз нагадують, що електроенергію потрібно використовувати економно. Не потрібно залишати ввімкнене освітлення в кімнаті де нікого немає, енергоємні прилади використовувати по черзі, і якщо є змога відмовитись від якихось електроприладів – то краще це зробити.