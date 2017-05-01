Просто неба в центрі Тернополя — давній лемківський одяг, рапорт про погрози переселенцям, евакуаційні листи, доповідні записки Хрущову



28 квітня виповнилося 70 років з часу проведення сумнозвісної операції “Вісла” — примусової депортації українців з етнічних територій (Підляшшя, Надсяння, Лемківщина, Закерзоння). З цієї нагоди у центрі Тернополя біля пам`ятника І. Франкові представили виставку “Мій шлях додому заснував спориш…”.

“Акція “Вісла” – заключний етап масової депортації, злочин проти людства, зокрема українства, — розповів “Погляду” організатор заходу, директор Державного архіву в Тернопільській області Федір Полянський. — Нинішня виставка покликана звернути увагу тернополян на трагічну сторінку історії лемків”.

Зокрема, в експозиції представлено архівні матеріали (приміром, копії законодавчих документів, відповідно до яких відбувалося переселення українців), музейні експонати (костюми лемкинь з Тернопільського обласного краєзнавчого музею), експозиція фото, на яких зображено вироби з дерева.

Цікавим є план переселення 30 тисяч сімей в Західні області України, згідно з яким у Тернопільську область планувалося пересилити найбільшу кількість сімей — 15 000 (54800 людей).

Експонувався рапорт про погрози переселенцям Сяноцького повіту, які прибули в Збаразький район у вересні 1945 року. Акт про розслідування нападу польської банди на переселенців, які перебували на залізничній станції Любіч Королівський в ніч на 9 березня 1946 року. Під час нападу було підпалено майно 260 сімей переселенців та поранено 4 осіб.

Представлені і доповідні записки Хрущову про прийом і влаштування переселенських родин у 1946 році та про невідкладні заходи з господарського влаштування переселеного українського населення.

Цікаві й евакуаційні листи, у яких вказано рік народження, сімейний стан, майно залишене на території Польщі.

За словами Федора Полянського, виставка можна переглянути у приміщенні Державного архіву в Тернопільській області впродовж місяця.

Ірина Юрко.

Фото автора.