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Села Горинка й Галущинці тепер також online!

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Про це повідомляє директор КП “Тернопіль інтеравіа” Іван Сороколіт.

  • Додано в публічний вільний доступ дві камери системи централізованого відеоспостереження:

    1) село Горинка Кременецького району – http://webcam.te.ua/camer…/953-chorynka-kremenetskoho-raionu
    2) село Галущинці Підволодчиського району – http://webcam.te.ua/…/954-chalushchyntsi-pidvolochyskoho-ra…

    Дякуємо Службі автомобільних доріг Тернопільської області за кількарічну взаємовигідну співпрацю.

 

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