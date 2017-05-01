Села Горинка й Галущинці тепер також online!
Про це повідомляє директор КП “Тернопіль інтеравіа” Іван Сороколіт.
- Додано в публічний вільний доступ дві камери системи централізованого відеоспостереження:
1) село Горинка Кременецького району – http://webcam.te.ua/camer…/953-chorynka-kremenetskoho-raionu
2) село Галущинці Підволодчиського району – http://webcam.te.ua/…/954-chalushchyntsi-pidvolochyskoho-ra…
Дякуємо Службі автомобільних доріг Тернопільської області за кількарічну взаємовигідну співпрацю.