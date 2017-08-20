Освідчення, як у фільмах, аква-грим, величезний торт: село на Тернопільщині відзначило 555-річчя (Фото)

У неділю, 13 серпня, село Бодаки Вишнівецької об’єднаної територіальної громади гучно відсвяткувало День села та 555-річчя з моменту першої історичної згадки.

Враженнями від урочистостей у соцмережах поділився Сергій Волохатий. “На заході було чимало гостей, а подивитися, не буду скромним, дійсно було на що, – написав пан Сергій. – Від багатьох особисто чув схвальні відгуки, дехто навіть заявляв, що це найкраще свято в селі за останні кілька десятків років. Подібні речі чути дуже і дуже приємно.

В першу чергу в очі кидалися прекрасні декорації та красиве оформлення місця проведення свята. Всі декорації та оздоблення – це справа рук активних та талановитих учасниць колективу «Бодачанки». Над ними добряче попрацювали Наталя Завальнюк, Марія Віхоть, Ганна Мукоїда, Антоніна Рабинович, Наталія Стьопа, Валентина Шкоропар та Світлана Боднарук. Саме ці дівчата доклали найбільше зусиль з поміж усіх для організації чудового свята Дня села Бодаки. Саме в такій компаній мені та директору Будинку культури Миколі Панчуку випала честь готувати свято для всіх бодаківчан та гостей.

Імпровізована сцена гостинно зустрічала таланти села Бодаки та з навколишніх сіл, які співали прекрасні пісні, виконували танцювальні номери, створювали свято для присутніх. Перший свій танець-флешмоб продемонстрував новостворений танцювальний ансамбль села Бодаки, що особливо приємно.

Була й романтична подія – освідчення в коханні із запитанням “Ти вийдеш за мене заміж”, та з відповіддю “Так”, все як у фільмах про кохання!

Дітки мали можливість повеселитися на двох гірках, батутах та інших атракціонах. До слова, багатьох зацікавив атракціон «Angry Birds» та нанесення аква-гриму.

Величезна черга стояла до палатки із варениками, які старанно та з усмішкою варили Галина Волохата, Оксана Дячина та Орися Волохата. Перед цим в приготуванні допомагали Світлана Боднарук, Іванка Загоруйко, Інна Волохата, Валентина Шкоропар, Світлана Дишкант, Наталя Завальнюк та Марія Віхоть.

Здивував гостей свята величезний торт, до якого має відношення не одна місцева господиня. Більше десятка коржів для торту пекли різні люди, що зробило його справді тортом зробленим всім селом. Над оздобленням попрацювали знову ж таки невгамовні «Бодачанки», які зробили один чудовий святковий торт з написом «Ювілей, Бодакам 555».

Під кінець хлопці позмагалися в силі, хтось піднімав гирю, хтось показував свою міць в армреслінгу. Дітки брали участь в конкурсах, лотереях, отримували свої законно виграні призи та веселилися під запальні мелодії. Свято завершилося дискотекою та запуском небесних ліхтариків, які яскравим сяйвом линули в нічну небесну далечінь під гучні вигуки «Бодакам 555»!”, – кінець цитати.

Фото Сергія Волохатого.