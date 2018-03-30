Як набережна ставу перетворюється на елітні житлові котеджі

“Цікаві” голосування на сесіях Тернопільської міської ради. Серія №7: «Як набережна ставу перетворюється на елітні “лодочні” житлові котеджі».

Безперечно, одне з найрезонансніших рішень міської ради поточного скликання. Для необізнаних поясню, чому:

1. Законодавство забороняє будувати житло на березі водойм. До водойми має бути вільний доступ. Тому елітні котеджі вирішили назвати чи то “елінгами” чи то “лодочною” (навіть не “човниковою”) станцією.

2. Щоб на довго вберегти нерви власників елітних будинків на березі тернопільського ставу від хвилювань, берегову лінію надано в оренду “всього лише” на 25 років.

3. Оскільки основної земельної ділянки для комфортного проживання в “лодочній станції” не достатньо, то у ролі бонусу надано ще 0,09 га землі у сервітут. Також “всього лише” на 25 років.

“Глибинність”, “народність”, “законність” та “новаторство” цього рішення вражають. Як і перелік борців-патріотів за справедливість й захист простих українців.

Посилання на рішення – http://rada.te.ua/sesiya/rishennya-sesii/18284.html

Автор: Іван Сороколіт