Засновник Народного Руху у Тернополі опинився в будинку перестарілих

Перший голова першої в Україні крайової ради Народного Руху України, тернопільський художник і поет Михайло Левицький опинився в геріатричному будинку.

Один з найславетніших тернополян, чи не найкращий поет краю за всю його історію, самобутній перекладач, талановитий художник, засновник і голова першої в Україні крайової організації Народного Руху Михайло Левицький став пацієнтом Петриківського будинку престарілих — своєрідного земного “раю” перед Небесним, – повідомляє у мережі Facebook журналіст Михайло Маслій.

Автор 10 поетичних збірок і художніх полотен змушений доживати віку в умовах, які важко назвати людськими.

Не знайшовся жоден порядний спілчанин (Михайло — член Національної спілки письменників України (з 1981-го) та Національної спілки художників України (з 1996-го). Невже й там жодного милосердного, людяного нема???!!! – додає Михайло Маслій.

Останні роки Михайло Левицький хворів. 16 березня поет відзначатиме 70-річчя.