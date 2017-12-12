Викладачі ТДМУ отримали президентські нагороди за волонтерську діяльність

Двоє представників Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського – доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тамара Воронцова і асистент кафедри медицини катастроф і військової медицини Віктор Шацький– отримали високі нагороди за волонтерську діяльність у час активних бойових дій на Сході України, повідомляє прес-служба медичного навчального закладу.

Минулого тижня у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України помічник Міністра оборони України Олег Вальківнагородив волонтерів відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» та медалями «За службу Україні». Цього дня було відзначено понад шістдесят відомих волонтерів України, які в період з 2014 року стали надійною опорою для бійців добровольчих батальйонів, військовослужбовців Збройних Сил та прикордонних військ. Серед нагороджених був і представник ТДМУ Віктор Шацький.

Окрім того, цього ж дня Віктору Шацькому вручили медаль «За жертовність і любов до України» від Української Православної Церкви Київського Патріархату. Цю відзнаку вручають за прояв активної громадянської позиції, героїзму, самопожертви в ході Революції гідності, захисту України на Донбасі та в Криму, а також за волонтерську допомогу військовим формуванням України – Збройним силам, Національній гвардії, добровольчим батальйонам тощо.

Тамару Воронцову було відзначено в День Волонтера в Тернопільській обласній державній адміністрації. Президентські нагороди «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» активістам краю передав голова Тернопільської ОДА Степан Барна. Також він разом із заступником голови Тернопільської обласної ради Любомиром Крупою та секретарем Тернопільської міської ради Віктором Шумадою вручив медалі «За службу Україні».

Тамара Олександрівна зазначила, що ці нагороди заслужено хоче розділити зі своїми колегами і друзями з Канади – Надією Архіповою та Богданом Бойчуком, які впродовж тривалого часу надсилають гуманітарну допомогу з Канади для лікарень і військових госпіталів нашої країни.

До речі, відзнаку Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» встановлено з метою гідного відзначення працівників підприємств, установ та організацій, інших осіб, які залучалися або добровільно забезпечували проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, здійснювали волонтерську діяльність, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції у період її проведення.