Студенти ТДМУ посіли друге місце серед іноземних команд парамедиків під час змагань у Польщі

Студенти ТДМУ посіли друге місце серед іноземних команд під час змагань бригад екстреної допомоги у Польщі

ХІІІ Міжнародний зимовий чемпіонат медичних рятувальників (бригад екстреної медичної допомоги) 23-26 січня 2018 року відбувся в польському місті Бєльсько-Бяла. У цих змаганнях взяла участь команда студентів Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського у складі Богдани Перевізник, Наргіз Джавадової та Анастасії Гудими. За наших учасників вболівали і надавали всіляку підтримку на місці події керівник центру симуляційного навчання Галина Цимбалюк та завідувач кафедри медицини катастроф і військової медицини, професор Арсен Гудима. Нагадаємо, що вищеназвані студенти упродовж кількох років є активними членами молодіжного осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги», переможцями обласних і всеукраїнських змагань бригад екстреної допомоги, – повідомляє прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

«Цей чемпіонат є традиційним і ми брали участь у ньому ще на початках його заснування. У 2007 році вперше для студентів нашого вишу було пошито відповідну форму для участі. Ми тоді були першими, хто від України представив студентську команду в повному укомплектуванні всім необхідним. Команда ТДМУ посіла 12 загальнокомандне місце і стала кращою закордонною командою, випередивши професійних медиків з Італії, Німеччини, Литви і Туреччини. Студенти продемонстрували на рівні Європи те, що в нашому університеті є всі можливості готувати фахівців міжнародного класу. У той час Польща вступила в період реформ медичної галузі. Саме тоді в наших сусідів розпочалося впровадження парамедичної служби в систему ЕМД.

Цього разу наша команда змагалася уже в середовищі парамедиків. Упродовж 10 років багато чого змінилося в Польщі. Учасниками цьогорічного чемпіонату були чоловіки 20-35 років з відмінною фізичною підготовкою, відповідним забезпеченням – від одягу до обладнання. Автомобілі парамедиків у Польщі міняють кожні п’ять років незалежно від рівня їх зношеності. З-поміж 41 польської команди лише одна мала суто жіночий склад, ще дві команди мали серед учасників по одній жінці. Можна сказати, що майже всі учасники з польського боку – це загартовані фізично і практично чоловіки, професійні парамедики.

Від університету ми запропонувала для участі команду у складі трьох дівчат. Вони опинилися у доволі жорстких змагальних умовах, де довелося викладатися на всі 200 відсотків. Наші представниці були переможцями всеукраїнських змагань, тому для них настав час випробувати себе на міжнародному рівні, а ми в свою чергу мали можливість перевірити себе як інструкторів і їхніх вчителів. Уже колеги з Києва потім нам сказали, що ми кинули в бій студентів, де змагалися гравці вищої ліги», – розповів Арсен Гудима.

Попередньо наші дівчата пройшли тривалу підготовку на базі центру симуляційного навчання, де все є необхідне для відповідних тренінгів. Студентів готувала лікар вищої категорії з медицини невідкладних станів, переможець міжнародних чемпіонатів бригад екстреної медичної допомоги і керівник центру Галина Цимбалюк. Професор Арсен Гудима взяв на себе відповідальність за організаційні моменти представлення команди, забезпечення автомобіля екстреної допомоги, необхідного обладнання і т.д.

Машину для змагань надав Центр екстреної медичної допомоги в Тернопільській області в особі його керівника Михайла Джусаза підтримки управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації в особі Володимира Богайчука. Також наша команда була забезпечена кваліфікованим водієм.

У Польщі студентів ТДМУ всіляко підтримував наш випускник, однокурсник Галини Цимбалюк і донедавна начальник лікарсько-експертної комісії Управління ДСНС України у Тернопільській області Богдан Ягельський.

23 січня після офіційного відкриття розпочалися змагання. Виконувати конкурсні завдання потрібно було вдень і вночі, зокрема у нічний час учасникам загалом залишалося на сон 2-3 години між епізодами. Після сніданку в них розпочиналися денні конкурсні завдання.

«На одному з етапів було відтворено ситуацію, коли в ангарі авіаційного призначення гвинтом чоловікові відірвало ногу. Роль постраждалого грав чоловік, в якого справді нема однієї ноги. Учасникам треба було прийняти правильне рішення, як надати допомогу. Також відбувся конкурс на фізичну витривалість – потрібно було вибігти на 11 поверх. Наша Наргіз Джавадовауспішно справилася з завданням і показала доволі добрий результат. Вона отримала спеціальний приз на цьому етапі.

У Польщі успішно впроваджується диспетчеризація. Важливу роль відіграє взаємодія диспетчера з різними бригадами. Нашу команду у цьому конкурсі представляла Богдана Перевізник, яка у реальній диспетчерській міста Бєльсько-Бяла слухала виклик бригади екстреної допомоги, заповнювала відповідну форму на комп’ютері і вибирала найближчу до місця виклику бригаду, а також лікувальний заклад. Під час цього завдання потрібно було зрозуміти в чому суть виклику і правильно заповнити форму. Богдана справилася на 100 % з цим завданням. Багато хто був вражений тим, що дівчина з України пройшла на відмінно цей конкурс», – поділився враженнями Арсен Гудима.

Як продовжив Арсен Арсенович, також був конкурс щодо проведення реанімації дитини. В горах потрібно було надати допомогу хлопчику, якого знайшов лісник. У цієї дитини температура тіла була +18 градусів. Наша команда доволі успішно виконала все необхідне. Окрім того, додатково нараховувалися бали за те, щоб автомобіль швидкої мав наявні ланцюги на колесах для кращої прохідності у гірській місцевості.

«Наступним був конкурс на льодовому майданчику, де перебували бабуся з хворим на епілепсію онуком. У хлопця трапився наступ епілепсії. Про це треба було дізнатися з анамнезу під час спілкування з бабусею, яка пізніше теж знепритомніла. Під час обстеження у неї виявили низький рівень глюкози. Жінці необхідно було в режимі реального часу катетеризувати вену, щоб увести у неї не трапилася кома. Це наші студенти зробили успішно. Судді враховували всі найменші деталі – термін подачі ліків, своєчасність дій, правильність призначення, дозування. Богдана в нашій команді була як енциклопедія, яка знала всі дозування. Це принесло нам додаткові бали», – розповів професор Гудима.

Цікавим і надзвичайно реалістичним був конкурс «Вибух на теплоелектростанції», який справді відбувся на базі теплоелектростанції. На невеличкому балконі на висоті майже 4 поверху житлового будинку перебувало двоє поранених, одного з яких потрібно було вчасно заінтубувати. У цьому конкурсі на відмінно свої вміння і знання показала Анастасія Гудима, яка вчасно і правильно заінтубувала хворого. Судді відмітили, що це була одна з найшвидших інтубацій під час змагань. Також враховували розмір трубки, адже у пацієнта був опік верхніх дихальних шляхів і набряк слизової. Під час інтубації Настя вела діалог з іншим працівником цього цеху, який дуже хвилювався за свого колегу. Вона вчасно виявила в нього анізокорію, завдяки чому наша команда викликала додаткову бригаду екстреної допомоги і отримала додаткові бали.

Ці змагання були виснажливі, адже часу на відпочинок фактично не було. Відразу після нічного конкурсу з масовим ураженням, вранці на наших студенток чекало нелегке випробування – підйом вгору довжиною в півтори кілометри під кутом 45 градусів по лісовій стежці. Наші дівчата випередили команду, яка стартувала перед ними на 5 хвилин раніше. До речі, вони показали другий результат серед усіх команд у цьому завданні. Далі на них очікував складний кардіологічний конкурс, суть якого полягала в тому, що в пацієнта, який замається спортом, виникла критична брадикардія. Він втрачав свідомість. Його треба було привести до чуття за допомогою електрокардіостимулювання і викликати бригаду гірських рятувальників, які мали б його спустити вниз і вже біля підніжжя гори хворого очікувала кардіологічна бригада екстреної допомоги.

«Потрібно сказати, що під час чемпіонату ми побачили невідповідність нашого бачення окремих аспектів надання екстреної допомоги та польського, якими користується їхні парамедики. У них нема альтернативних варіантів, їм максимально спростили виконання дій, які, з погляду доказової медицини, є більш ефективними. Хочу зазначити те, що в Польщі дуже швидко впроваджують ті новітні досягнення, які є в системі екстреної медичної допомоги і рекомендовані Американською асоціацією кардіологів та Європейською радою реанімації. До нас поки що всі ці зміни і рекомендації у повному обсязі не дійшли», – наголосив Арсен Гудима.

У змаганнях взяли участь чотири українських команди, зокрема представники Івано-Франківського та Львівського центрів екстреної медичної допомоги, Кіцманської центральної районної лікарні і ТДМУ, а також команда з міста Каунас (Литва).

У підсумку Івано-Франківськ посів перше місце серед іноземних команд, другим стали майбутні медики з ТДМУ. До речі, це єдина студентська команда, яка змагалася в ці дні на рівні з професійними працівниками служби екстреної допомоги. Наша команда відстала від лідера лише на 9 балів. Зазначимо, українська команда-переможець неодноразово були учасниками цих змагань декілька років поспіль.

«До речі, однією з вимог було використання рацій. Наша команда користувалася мобільним зв’язком, оскільки ми не знали про цю вимогу, тому чимало балів було знято через відсутність радіозв’язку. Наприклад, вміння підтримувати зв’язок за допомогою рації на певному етапі оцінювалася в 7 балів. Потреба в раціях була на 3 конкурсах. Різниця між переможцями і нашими дівчатами лише 9 балів. Впевнено можна сказати, що наша команда студентів є доволі сильною і професійною, не будучи при цьому лікарями екстреної допомоги з практичним досвідом. Дівчата мають ґрунтовні теоретичні знання і відпрацювання навичок в центрі симуляційного навчання. Ми довели те, що симуляційні технології в навчальному процесі дають свій результат. Останнього разу особисто брала участь у таких чемпіонатах в 2011 та 2012 роках, але тоді змагалися практики різного рівня, без високої фізичної підготовки, різного віку і з більшою кількістю жінок. Цього разу, коли тільки зайшла в залу для реєстрації, почала хвилюватися за нашу команду, адже побачила склад команд і вимоги. Упродовж п’яти років значно змінився контингент учасників і технічні вимоги з боку оргкомітету. 90 % – це чоловіки не менше на зріст 180 см з відмінною фізичною підготовкою. Наприклад, під час конкурсу з вибухом на теплоелектростанції взагалі було важко через відсутність освітлення і велику площу підприємства. Лише в темноті можна було бачити, як на одязі виблискує «рятовнік медичний». Наші дівчата справилися. Вони практично відбули 24-годинне чергування з екстреними викликами упродовж трьох дів поспіль без належного відпочинку. Неймовірна фізична втома, стресовий фактор, екстрені польові умови – це були серйозні виклики, з якими наші студенти справилися. До речі, команду ТДМУ на врученні нагород зустрічали бурхливими оплесками. Звичайно, ми з ними обговорили кожен етап і всі їхні дії, щоб вони не втрачали бойового духу надалі, вірили в себе і розуміли, який шлях борні пройшли», – підсумувала Галина Цимбалюк.