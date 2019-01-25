Студенти ТДМУ з Індії організували спортивний чемпіонат

Нещодавно представники Асоціації студентів Індії організували в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського змагання з бадмінтону та волейболу. У цьому чемпіонаті взяли участь 70 студентів, які завзято боролися за призові місця.

Організаторами спортивних поєдинків стали студенти П’ярджан Абдул Рехман (Pyarejaan Abdul Rehman) та Джитендра Човдрі(Jitendra Chaudhary).

У бадмінтоні серед хлопців кращим став Дхірадж Верма (Dheeraj Verma), а друге місце виборов С.К.Сахалам Алі (S.K.Sahallam Alli). Не менш завзято змагалися дівчата. Перше місце здобула Гульназ Джабін Сьєда (Gulnaz Jabeen Syeda), друге – Круті Шарма (Kruti Sharma).

Найзапекліші бої були серед шести волейбольних команд. На першу сходинку після серії матчів піднялася команда у складі Джитендри Човдрі (Jitendra Chaudhary), Абдула Рехмана (Abdul Rehman), Біпіна Вірджа (Bipin Virja), Хепі Діра (Happy Deer), Маніша Кумара (Manish Kumar), Адітьї Раджпут (Aditya Rajput), Сохама Пателя (Soham Patel).

Другою стала команда, до якої увійшли Ашиш Танвар (Ashish Tanwar), Наушад Кхан (Naushad Khan), Удай Кхант (Uday Khunt), Нашир Авадія (Nashir Avadiya), Сохан Лал (Sohan Lal), Паван (Pawan), Шубгам (Shubham).

Оргкомітет висловлює подяку за підтримку і сприяння заступнику декана факультету іноземних студентів Тетяні Горпініч, заступнику директора центру виховної роботи і культурного розвитку Олені Покришко, директору фірми «Right Choice» Пуніту Кумару (Puneet Kumar) та представнику фірми «WELTEK International» Алі Разі (Ali Raza).

Прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

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