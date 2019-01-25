Тернопільський футбольний клуб ліквідують?

Міська рада аналізувала, чи приносять прибуток комунальні підприємства. Деякі з них планують закрити, – повідомляє Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі.

23 січня відбулось засідання виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Загалом на порядок денний було винесено 48 проектів. Ряд питань стосувались комунальних підприємств міста, зокрема затвердження фінансових планів на 2019 рік. Згідно минулорічних звітів, жодне із цих підприємств не є збитковими. Хоча, якщо враховувати амортизаційні витрати КП «Тернопільський міський стадіон» у відношенні до його господарської діяльності, то прибутку підприємство не дає. Тому, за згодою керівництва стадіону, міський голова запропонував погодити, а не затвердити цьогорічний фінансовий план. Під питанням подальшого фінансування залишається комунальне підприємство «Футбольний клуб «Тернопіль»». Причина проста— місту не вигідно оплачувати функціонування клубу, який не має хороших результатів серед гравців та не приносить перемог.

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