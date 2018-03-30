Студенти ТДМУ започатковують благодійну акцію «Зробимо життя дітей щасливішим»

Після відвідин навчально-виховного комплексу №28, що діє в Тернополі, українські та іноземні студенти Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського вирішили започаткувати акцію зі збору коштів «Зробимо життя дітей щасливішим» з метою придбання необхідного обладнання для реабілітації вихованців вищезгаданого закладу.

У цьому навчально-виховному комплексі функціонують чотири класи, одна спецгрупа для дітей з вадами мови, одна спецгрупа для дітей з порушенням зору та незрячих, шість груп дітей загального розвитку та група для дітей раннього віку. Перша спецгрупа є комбінованого типу – у ній під опікою вихователів абсолютно незрячі діти та діти з затримкою психічного розвитку зі зниженням можливостей інтелекту, зумовлені генетичними факторами, здобувають необхідні для соціального життя навички і реабілітовуються.

У другій спецгрупі (для дітей з розладами мови) перебувають дошкільнята з особливими освітніми потребами, для яких необхідне покращене розвивальне середовище для розвитку, суспільної адаптації та соціалізації.

У початковій школі навчально-виховного комплексу №28 запроваджено інклюзивну форму навчання, 14 дітей відповідно до рекомендацій ПМПК навчаються за адаптованими програмами. За спеціальними програмами навчаються діти з такими нозологіями: зі зниженням зору (вроджена катаракта), затримкою психічних процесів, з розладами мовлення, зниженням пізнавальної діяльності внаслідок ураження та дисфункції головного мозку. Всього у закладі є 16 дітей-інвалідів. Кожен з них потребує ретельної уваги та індивідуального підходу.

У цьому мали змогу переконатися Аршбір Санду, Ахмед Абдельгаввд Салем Мохаммед, Юніс Ханафі, Сандра Славінська, Сура Ріфат, Юля Валігура та Анастасія Бойко, які прийшли в гості до малят з подарунками. Вони мали змогу поспілкуватися з дітками, пограти з ними в ігри, відчути на собі роль вихователя, який займається з малечою з особливими потребами.

Під час відвідин закладу наші студенти також побували на святі толерантності. Вони розповіли, з яких країн приїхали, чому обрали медицину. Окрім того, студенти переглянули невеличке театралізоване дійство за участю діток зі спецгруп. Це дало їм можливість на власні очі переконатися, наскільки важливою є діяльність подібних установ, де малеча отримує шанс повноцінно соціалізуватися і розвиватися.

Директор навчально-виховного комплексу №28 Олена Шевчук зазначила, що завдяки підтримці міської влади у закладі зроблено ремонт приміщень, де планується розташування спортивної зали з реабілітаційним спрямуванням. Сьогодні важливо допомогти комплексу у придбанні необхідного обладнання для реабілітації дітей. Відповідно студенти ТДМУ відгукнулися на це і вирішили організувати благодійну акцію.

Отже, з 3 квітня 2018 року в усіх корпусах нашого університету будуть розташовані скриньки для збору коштів. Окрім того, цього дня волонтери медичного вишу обійдуть усі аудиторії з закликом підтримати їхню ініціативу. Кожен, хто 3 квітня пожертвує певну суму коштів, отримає в подарунок цукерку як символ того, що кожна людина у світі заслуговує на щастя. Наші студенти переконані, що роблячи добрі справи, ми примножуємо добро у світі, а діти, які потребують нашої підтримки, зможуть відчути, що вони не залишилися сам-на-сам зі своєю проблемою, що вони є повноцінними членами соціуму.

Сайт Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.