Патрульний вирвав у тернополянки молоток, щоб вона не поранила чоловіка

Сьогодні вранці патрульні прибули за викликом на проспект Степана Бандери. У квартирі відбувалася сімейна сварка. Чоловік побив дружину, бо дізнався, що вона його зраджує впродовж 5 років. Патрульні намагалися заспокоїти подружжя та залагодити конфлікт.

Дружина у розпалі сварки, на очах інспекторів, витягла зі шухляди молоток і замахнулася на благовірного. Патрульний миттєво відреагував і вирвав у жінки молоток, щоб вона нікого не травмувала. Тернополянка була з ознаками алкогольного сп’яніння.

Громадянку та її чоловіка інспектори доставили до відділку поліції та передали слідчому. Джерело: Патрульна поліція Тернопільської області