Студенти заспівали джаз разом з камерним оркестром тернопільської філармонії

Студенти Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського не тільки здобувають медичний фах, а й мають усі можливості для реалізації своїх талантів, ідей, громадської та волонтерської активності, – повідомляє прес-служба навчального закладу.

Нещодавно свої вокальні здібності продемонстрували представники Гани під час вечору джазу у Тернопільській обласній філармонії. Іноземним студентам випала нагоди співати у супроводі камерного оркестру філармонії. Ще влітку керівник колективу Христина Павлик звернулася в прес-службу ТДМУ з пропозицією допомогти у реалізації творчого експерименту – залучити африканців до участі у концерті. І вже за декілька місяців підбору репертуару і репетицій всі бажаючі побачили результат.

Звичайно, що студенти не є професійними співаками, хоча кожен з них має певний вокальний досвід. Наприклад, Хелен Асіамах (Hellen Asimah) співала в церковному хорі в своєму рідному місті і продовжує співати у хорі уже в християнській спільноті студентів нашого університету. Коббі Кунту-Бланксон (Kobby Kuntu-Blankson) завжди співає від душі і при першій можливості. Влітку цього року він мав можливість практикувати своє хобі в Києві. Обоє студентів справилися з цією місією на відмінно. Як зазначила Хритсина Павлик, що завдяки їм вечір джазу вийшов дуже затишним і вишуканим.

Соло на скрипці виконала Катерина Петрушенко.

Найприємнішим у цьому експерименті є те, що ТДМУ вкотре довів, що є великою родиною, де кожен підтримує один одного. З цього приводу керівник камерного оркестру сказала, що вона вдячна за інформаційний супровід заходу і за те, що викладачі та студенти прийшли цього вечора послухати джаз. Глядацька зала була цілком заповнена.

Ініціативу центру виховної роботи та культурного розвитку, зокрема заступника керівника центру Олени Покришко, підтримали куратори груп Олена Покотило, Тетяна Бігуняк, Наталія Волотовська, Андрій Довбуш, Зоя Небесна, Ірина Привроцька, Тетяна Ярошенко та інші. Активно до відвідування заходу долучилися викладачі та слухачі підготовчого відділення.

Адміністрація Тернопільського медичного університету висловлює подяку Тернопільській обласній філармонії, зокрема камерному оркестру за цікавий експеримент і його успішну реалізацію. Також бажає творчих успіхів і нових творчих проектів.

Відео з концерту можна переглянути тут:

Більше світлин тут: https://www.facebook.com/pg/tdmu.official/photos/?tab=album&album_id=1804455883009867