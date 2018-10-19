Реабілітаційний кабінет проекту «Домашня опіка» відтепер діє у Тернополі

Синкел у справах мирян Тернопільсько-Зборівської архиєпархії о.-мітрат Андрій Іван Говера очолив Молебень до св. Вінкентія, а, відтак, з благословення архиєпископа і митрополита Василія (Семенюка) була зачитана грамота і відбулося нагородження директора фонду о. Андрія Марчука почесною церковною нагородою – золотим хрестом з прикрасами. Також грамоту за сумлінну працю отримала керівник проекту «Домашня опіка» Наталія Масник.

Вкінці відбувся для усіх запрошених фуршет та ярмарок ручних виробів від підопічних проекту «Мобільна робота з молоддю» та проекту «Соцільне середовище для молоді з обмеженими можливостями».

Повідомили у БФ “Карітас