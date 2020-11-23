Суд залишив без змін вирок обвинуваченим у справі щодо умисного вбивства громадського активіста Віталія Ващенка

Колегія суддів залишила без змін вирок обвинуваченим у справі щодо умисного вбивства громадського активіста Віталія Ващенка

23 листопада 2020 року колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги прокурора, обвинувачених Олександра З., Станіслава Б., Олексія Ц. та Максима К. та їх захисників на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 3 липня 2020 року.

Цим вироком Максима К. визнано винним за за п.п. 6, 11, 12 ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, на замовлення) та засуджено до 13 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його власністю; Олексія Ц. – за п.п. 6, 11, 12 ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, на замовлення) і засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його власністю; Олександра З. – за ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 121 КК України (організація умисного тяжкого тілесного ушкодження, тобто умисного тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння, вчинене групою осіб на замовлення) та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі; Сергія Б. визнано винним за ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 121 КК України, тобто у посібництві в умисному тяжкому тілесному ушкодженню, тобто умисному тілесному ушкодженню, небезпечному для життя в момент заподіяння, вчиненому групою осіб на замовлення) та засуджено до 8 із половиною років позбавлення волі.

Не погодившись із рішенням суду першої інстанції у частині призначеного покарання, прокурор, сторона обвинувачення, потерпіла Наталія В. та її захисник оскаржили його у суді апеляційної інстанції. Так, прокурор у своїй апеляційній скарзі, потерпіла із захисником просили призначити усім обвинуваченим покарання у виді довічного позбавлення волі.

Натомість обвинувачені Станіслав Б. та Олександр З. та їхні захисники вважали, що їх потрібно виправдати через недоведеність вини, а Максим К., Олексій З. із захисниками просили перекваліфікувати їхні дії із п.п. 6, 11, 12 ч.2 ст. 115 КК України — на ч. 2 ст. 121 КК України і призначити мінімальний термін покарання.

Заслухавши суддю – доповідача, доводи прокурора, думку потерпілої та її захисника, аргументи обвинувачених та їх захисників, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши матеріали справи в межах поданих апеляційних скарг, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до висновку, що суд першої інстанції виніс справедливе покарання, співмірне тяжкості скоєного злочину та особам обвинувачених, яке є необхідним і достатнім для їхнього виправлення та попередження нових злочинів, тому апеляційні скарги слід залишити без задоволення, а вирок суду першої інстанції – без змін.

Повний текст ухвали буде проголошено 27 листопада 2020 року.

Пресслужба Тернопільського апеляційного суду