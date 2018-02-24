«Такі насильницькі дії є неприпустимими» – заява партії «БПП «Солідарність» щодо нападу на Ігоря Турського

22 лютого в центрі Тернополя поранили колишнього депутата Тернопільської міської ради Ігоря Турського. За попередньою інформацією, невідомий наніс удар ножем в ногу. Правоохоронці встановлюють особу нападника. Ігоря Турського вчора прооперували, він перебуває у реанімації Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги.

Тернопільська міська організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» засуджує факт нападу на Ігоря Турського. Такі хуліганські, насильницькі дії є неприпустимими, бо можуть породити загрозливу тенденцію. Цей факт може запустити ланцюгову реакцію аналогічних дій правопорушників, що може кардинально позначитися на репутації Тернополя. Відзначимо, що напад чинився у відвертий спосіб в центрі міста, неподалік місця злочину є дві загальноосвітні школи. Вимагаємо оперативного розслідування цієї справи.

Бажаємо Ігорю Турському швидкого одужання.

Тернопільська міська організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» направила звернення до Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова щодо необхідності проведення невідкладного розслідування цієї справи, аби винні були встановлені і притягнуті до відповідальності.