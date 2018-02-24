Ліси в Монастириськах – це не всі ліси Тернопільщини

Доки електронний облік не охопить всіх постійних лісокористувачів, доти вся тінь від подачі інформації про незаконні рубки лягатиме на лісові державні підприємства

Завдяки електронному обліку деревини, який запроваджено в державних підприємствах Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства ще 2012 року, заготівля та реалізація деревини відбувається прозоро. Стежити за тим, як стигле дерево потрапляє під планову рубку, згідно з розрахунковою лісосікою, розробленою науковцями, а відтак і його заготівлі, може кожен охочий, хто зацікавиться, як саме це відбувається. Для цього на сайті управління є безліч рубрик, серед яких є і рубрика «Громадський контроль», яка красномовно говорить сама за себе.

На жаль, система електронного обліку деревини діє лише в державних лісових господарствах, тобто заготівля деревини на 78 відсотках лісів, які є в користуванні лісгоспів Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства, є контрольованою, та як під час заготівлі деревина биркується та інформація по ній заноситься в єдину базу Лісового аналітичного інформаційного центру, спеціалісти якого постійно стежать за тим, як здійснюються відповідні операції безпосередньо на лісових ділянках.

Ситуація, що трапилася півмісяця тому в місті Монастириськ, не була б такою гострою та не набула б такого розголосу, якби даний лісокористувач застосовував електронний облік деревини, відтак пред’явив би відповідні документи не лише з датою виписаної товаротранспортної деревини, а й часом заготівлі, датою даної лісопродукції та місцем її заготівлі. Власне, бирка – це паспорт деревини, в якому зазначається номер і серія. На всю деревину застосовується поколодний облік, зокрема на ділову бирка прикріпляється на кожну колоду, на техсировину і дров’яну деревину – на пакет із прив’язкою до бирки.

В свою чергу, вкотре звертаємось до представників інтернетних видань, використовуючи пряму мову користувачів соціальних мереж, не додавайте до них відсебеньок, адже основна мета роботи будь-якого засобу масової інформації – це доведення до громадян достовірної інформації, а не штучно надутої з метою масового перегляду та рейтинговості відповідного інтернет-видання, яке її поширює.

Прес-служба Тернопільського ОУЛМГ