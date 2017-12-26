Талановита майстриня з Тернопільського району дає старим речам друге життя

Коли дивишся на вироби Олени Булик із Ступок Тернопільського району, то на перший погляд здається, що створені вони руками диво-художника. І лише після розмови з їхнім автором дізнаєшся, що виконані вони у техніці декупаж, яка дозволяє найменшу дрібничку перетворити у надзвичайний витвір, а ще донедавна старим речам дати нове життя.

Олена завжди захоплювалася творчістю художників, але сама ніколи не малювала. Утім потайки в душі все ж мріяла хоч трохи бути схожою на улюблених митців. Тож коли шість років тому вперше побачила речі, виконані у техніці декупаж, зрозуміла, що саме це мистецтво дозволить наблизити її мрію до реальності. Першою, з ким поділилася своїми бажаннями, була сестра Вікторія, яка вже знала ази цієї техніки. Невдовзі Олена створила свою першу роботу – картину із зображенням ангеликів. А далі, крок за кроком, з’являлися нові витвори. Робота настільки заполонила майстриню, що вона вирішила залишити перукарську справу і цілком присвятити себе новому захопленню. Уже згодом удома в Ступках створила творчу майстерню «Шармель», у якій тепер проводить майже весь свій час.

У перекладі з французької декупаж означає «вирізати». Це мистецтво декорування предметів за допомогою вирізок із серветок, тканини чи інших матеріалів. Декупаж можна використовувати на будь-якій поверхні: дерев’яній, скляній, пластиковій та металевій. За допомогою цієї техніки Олена Булик звичайні дерев’яні шкатулки, тарілки, щітки та гребінці, фоторамки, ключниці, кухонні дощечки і хлібниці перетворює у справжні шедеври. Також вона декорує меблі і навіть стіни. Нині у творчому доробку ступківської мисткині – сотні виробів. Багато з них прикрашають оселі не лише українців, а й мешканців зарубіжжя.

– Техніку декупаж освоїти може кожен, – каже Олена. – Для цього не обов’язково вміти малювати. Якщо, приміром, ми вирішили, декорувати дерев’яну шкатулку, то спочатку її необхідно добре пошліфувати і поґрунтувати акриловою фарбою. Відтак із серветки вирізаємо орнамент і наклеюємо на шкатулку. Робити це треба акуратно, інакше потім доведеться довго виправляти помилки. Після того виріб кілька разів слід покрити лаком.

Свої витвори майстриня часто оздоблює бісером. Разом із декупажем використовує й інші техніки декорування, як-от кракелюр, за допомогою якого на поверхню виробу наносить дрібні тріщини, які створюють ефект старовини. А ось зовсім старим речам майстриня дає нове дихання. Давно забуті гасова лампа і залізна праска у руках Олени Булик немовби оживають, стають не лише окрасою інтер’єру, а й частинкою чиєїсь сімейної історії.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА для газети “Сільський господар плюс”