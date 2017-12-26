Дружина Олега Сиротюка – Наталя Турецька новий “цербер” тернопільського мера (відео)

Неприємні відчуття залишилися у частини тернополян, які відвідали сесію міської ради 15 грудня.

Особливо ображеними вважали себе ті, хто виступає проти побудови і введення в експлуатацію 7-ми торф’яних котелень. Вони вкотре прийшли до депутатів, щоб нагадати про дотримання вимог закону щодо врахування результату громадських слухань. Але цього разу представники від різних мікрорайонів міста слова не отримали, – пише Терен.

Позицію обурених із трибуни міської ради і цього разу першою висловила громадська активістка Юлія Мамчак.

– Повірте, ми – не клоуни, – каже вона. – Попереджаємо вас, якщо на наступну сесію проект на основі результату громадських слухань не буде внесений у порядок денний, ми застосуємо радикальні методи впливу.

Після неї із трибуни з цього ж питання зміг виступити лише один активіст.

Решті противників торф’яних котелень, які представляли різні мікрорайони Тернополя, слова не дали. Згодом одна із протестувальників – Лілія Майка написала на своїй сторінці у «Фейсбук», що найбільше проти цього виступала новий депутат від ВО «Свобода» – Наталя Турецька (отримавши мандат замість Володимира Стаюри, вона зайняла місце, де колись сидів Роман Навроцький, керуючи фракцією ВО «Свобода», тобто попереду усіх депутатів, які нині входять до згаданої фракції – прим.). Мовляв, це саме вона викрикувала: «Вони забирають час, не дають працювати». Їй активно підтакували «колежанки» по фракції – Наталія Паньків, Марія Баб’юк і Галина Гевко. І тоді міський голова Сергій Надал, відчувши таку сильну підтримку, відразу передав слово Юрію Дейнеці – начальнику міського управління стратегічного розвитку. Той мав доповідати «Про виконання Програми розвитку міжнародного співробітництва і туризму Тернополя на 2016-2018 рр. у 2017 році», а тому терпляче очікував своєї черги.

Тож цього разу групі, що вже близько року бореться проти торф’яних котелень, навіть не дали донести свою думку до депутатів. Люди вийшли із зали ображеними, а отже, ще більш налаштованими на подальший наступ. Яким він буде, стане відомо, коли оголосять про проведення наступної сесії. Адже від своїх погроз перекриття вулиць протестувальники відмовлятися не планують.