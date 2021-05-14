Технічний учасник допоміг провести в Тернополі півмільйонний тендер на дитячу суміш

Тернопільський центр первинної медико-санітарної допомоги замовив спеціальне харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, у компанії «Будвест-М».

Згідно з угодою, яку оприлюднили 30 квітня, підрядник поставить 180 одиниць продукту іспанського виробника на загальну суму 592 тис. грн. Відповідно ціна за одну банку дитячого харчування об’ємом 400 грамів складатиме 3290 грн.

MD міл ФКУ-3 – це суха молочна суміш для дітей від одного року на основі амінокислот без фенілаланіну. Її використовують для хворих на фенілкетонурію – спадкову хворобу, при якій організм не може метаболізувати амінокислоту фенілаланін.

Про тендер

У відкритих торгах від тернопільського медичного центру взяло участь двоє учасників. Це ТОВ «Будвест-М» і ТОВ «Проектно-монтажне підприємство «Рівнеелектромонтаж». Обидві компанії зареєстровані в Рівненському районі і вже раніше зустрічалися на торгах від Знам’янського медичного центру первинної медико-санітарної допомоги на купівлю такої ж суміші. Тоді перемогу теж здобуло ТОВ «Будвест-М».

Його конкурент основним видом діяльності вказує електромонтажні роботи і жодного разу не отримував замовлення на постачання дитячого харчування чи ліків. Найбільші угоди «Рівнеелектромонтаж» отримало на будівельно-монтажні роботи, а його постійний замовник – «Рівнеобленерго», з яким підрядник підписав 50 договорів.

Крім того, на поточних торгах «Рівнеелектромонтаж» в пакеті тендерної документації не долучив файл із ціновою пропозицією та підтвердженням якості продукту, так само, як і копії аналогічних угод.

Ми звернулися до обох учасників торгів за коментарем. Директор компанії «Рівнеелектромонтаж», яка на цих торгах виглядає технічним конкурентом, спілкуватися телефоном відмовився. У компанії підрядника-переможця нам пообіцяли, що директор сконтактує з редакцією. Втім на момент публікації він так і не вийшов на зв’язок.

Про переможця

ТОВ «Будвест-М» зареєстроване в Рівному з жовтня 2015 року. Власником компанії є Олег Демянчук. Основний вид діяльності компанії – роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах.

За даними проєкту Clarity, за час своєї діяльності компанія отримала 8 держзамовлень на суму 2,13 млн грн, кожне з яких на закупівлю молочної суміші MD міл ФКУ-3. Найбільшу угоду підрядник уклав з Дніпровським центром первинної медико-санітарної допомоги на загальну суму 643 тис. грн. Ціна на суміш у поточній угоді – одна з найдорожчих. Ще в березні цього року підприємство продавало її Барському медичному центру на майже 400 грн дешевше.